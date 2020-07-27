2020 AÖF -AUZEF -ATA taban puanları ve bölümleri, YKS sonucuna göre Açıköğretim bölümü olan okullar listesi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) YKS 2020 sınav sonuçlarının açıklamasıyla birlikte, Açıköğretim eğitimi almak isteyen öğrenciler hangi okullarda açıköğretim bölümü olduğunu araştırmaya başladı. Hangi okullarda Açıköğretim bölümü var? YKS sınav sonucuna göre hangi okullara giriş yapılır? Açıköğretim bölümleri ve AÖF - AUZEF 2020 taban puanları... Hangi okullarda Açıköğretim Bölümü var? YKS sonucuna göre bir açıköğretim bölümüne yerleşmek isteyen öğrenciler, hangi okullarda ve hangi illerde açıköğretim bölümü olduğunu araştırmaya başladı. Açıköğretim fakültesi herkesinde en çok bildiği bir üniversite olan Anadolu Üniversitesi yani Eskişehir'de var. Eskişehir'den sonra Atatürk Üniversitesi (Erzurum) ve İstanbul Üniversitesi olmak üzere toplam 3 üniversite yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre bir Açıköğretim Bölümü'ne yerleşmek isteyen öğrenciler 2020 AÖF taban puanları, 2020 AUZEF taban puanları ve ATA AÖF 2020 taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki Açıköğretim Bölümleri hangisi? Hangi okullarda hangi Açıköğretim Bölümleri var?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Lisans Bölümleri neler? (Eskişehir) Felsefe

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

İşletme Fakültesi

Havacılık Yönetimi

İşletme

İşletme (İngilizce)

Konaklama İşletmeciliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Önlisans Bölümleri neler? (Eskişehir) Acil Durum ve Afet Yönetimi.

Adalet.

Aşçılık.

Bankacılık ve Sigortacılık.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri.

Çağrı Merkezi Hizmetleri.

Çocuk Gelişimi. DEVAMI İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi lisans bölümleri neler? COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

FELSEFE

İKTİSAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME

PSİKOLOJİ (YENİ)

REKREASYON (YENİ)

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SOSYOLOJİ

SPOR BİLİMLERİ (YENİ)

TARİH

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi önlisans bölümleri neler? ADALET

ÇOCUK GELİŞİMİ

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

GRAFİK TASARIMI (YENİ)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

MARKA İLETİŞİMİ (YENİ)

PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

SOSYAL HİZMETLER

SPOR YÖNETİMİ (YENİ)

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

YAŞLI BAKIMI İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi lisans tamamlama bölümleri neler? ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

HEMŞİRELİK

SAĞLIK YÖNETİMİ

SOSYAL HİZMET Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi lisans bölümleri neler? Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme

Sosyal Hizmet

Sosyoloji Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi önlisans bölümleri neler? Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak ve Emlak Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Lojistik

Reklamcılık

Özel Güvenlik ve Koruma

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yerel Yönetim Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi lisans tamamlama bölümleri neler? Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet