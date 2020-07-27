2020 AÖF -AUZEF -ATA taban puanları ve bölümleri, YKS sonucuna göre Açıköğretim bölümü olan okullar listesi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) YKS 2020 sınav sonuçlarının açıklamasıyla birlikte, Açıköğretim eğitimi almak isteyen öğrenciler hangi okullarda açıköğretim bölümü olduğunu araştırmaya başladı. Hangi okullarda Açıköğretim bölümü var? YKS sınav sonucuna göre hangi okullara giriş yapılır? Açıköğretim bölümleri ve AÖF - AUZEF 2020 taban puanları...
YKS sonucuna göre bir açıköğretim bölümüne yerleşmek isteyen öğrenciler, hangi okullarda ve hangi illerde açıköğretim bölümü olduğunu araştırmaya başladı. Açıköğretim fakültesi herkesinde en çok bildiği bir üniversite olan Anadolu Üniversitesi yani Eskişehir'de var. Eskişehir'den sonra Atatürk Üniversitesi (Erzurum) ve İstanbul Üniversitesi olmak üzere toplam 3 üniversite yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre bir Açıköğretim Bölümü'ne yerleşmek isteyen öğrenciler 2020 AÖF taban puanları, 2020 AUZEF taban puanları ve ATA AÖF 2020 taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki Açıköğretim Bölümleri hangisi? Hangi okullarda hangi Açıköğretim Bölümleri var?
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İşletme
Sosyal Hizmet
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Acil Durum ve Afet Yönetimi
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Bankacılık ve Sigortacılık
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Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
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Açıköretim'e girmek için ne yapmak gerekir sorusu YKS 2020'nin açıklanmasıyla tekrar gündem oldu. Hem önlisans hem de lisans bölümü olan Açıköğretim'in herhangi bir bölümüne kayıt olmak için öncelikle YKS sınavına görmek gerekir. AÖF kayıt baraj puanını geçerek bu sınavdan başarılı olmak yeterli olacaktır. YKS sınavından AÖF'nin belirlediği baraj puanını geçtiğiniz takdirde dilediğiniz bölümleri seçebilirsiniz. AÖF bölümleri için ayrıca bir puan şartı gerekmez, her bölüm için barajı geçmeniz yeterli olacaktır.
Açıköğretim, AUZEF, ATA AÖF 2020 taban puanları kaç oldu sorusunun cevabı ise hepsimnde aynıdır. Açıköğretim Lisans bölümlerinden birisine kayıt olmak için, 2020 YKS'da baraj puanı olan 180 puanı geçmeniz gerekir. Açıköğretim önlisans bölümlerinden birisine kayıt olmak içinse yine 2020 YKS'den 150 puanı almanız yeterli olacaktır.
Açıköğretim bölümü öğrencilerin çalışma hayatı ya da örgün eğitim alamadıklarına dair bir durumları olduğunda uzaktan okuyabileceği; önlisans ve lisans eğitimi veren üniversite bölümleridir. İlk olarak 1982 yılında kuruldu. Bulunduğu illerde eğitim hayatına devam etmek isteyen, maddi sıkıntılardan kaynaklı faklı şehirdeki üniversitelere okumak için gidemeyen ve örgün okuma fırsatı olmayan tüm Türk vatandaşlarının katılabileceği programdır.
Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimine yurt dışında devam etmek isteyenler için; KKTC, , Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa'da yaşayan tüm Türk vatandaşlarına hizmet vererek, eğitim hayatına yurt dışında da devam etmek isteyenleri desteklemektedir.
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