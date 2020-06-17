2020 AÖF final sınavları ne zaman, online sınavlar iptal mi oldu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi öğrencilerinin gireceği bahar dönemi final sınavlarının vizeler gibi online yapılacağı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından normalleşme süreci ile "online AÖF finalleri iptal mi olacak, AÖF 2020 bahar dönemi sınavları nerede yapılacak" soruları sorulmaya başlanmıştı. Son yapılan açıklamanın üzerine tekrar bir açıklama gelmediği için AÖF finalleri online yapılacaktır. Peki AÖF 2020 bahar dönemi final sınavları ne zaman? İşte AÖF sınav takvimi…
AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav takvimi!
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; “Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır. Bahar Dönemi dönem sonu sınavları 24 Haziran’dan başlayarak 8 Temmuz 23.59’a kadar (Türkiye saatiyle) erişime açık olacaktır. Sınava ilişkin bilgiler resmi web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.” ifadelerine yer verildi.
AÖF 2020 final sınavları online nasıl yapılacak?
T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yaparak sınavlarınızı yapabilirsiniz. www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra da sınav ekranına yönlendirme yapılacaktır. . Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz. Dilediğiniz dersten başlayarak sınava başlayabilirsiniz. Daha önceki vize sınavında da olduğu gibi 20 soru için 30 dakika süreniz olacak. Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamadığınız takdirde sınavlara giriş yapamazsınız.
AÖF sınav sistemi nasıl, sınava nasıl başlanacak?
Sınava başlama butonuna giriş yaptığınızda karşınıza bir adet doru gelecek… Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir. Sayfanın üst kısmında sınavda size verilen süre yer aldığı için süreyi kontrol ederek her soru üzerinde belirli süre içinde düşünmelisiniz.
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