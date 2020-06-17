2020 AÖF final sınavları ne zaman, online sınavlar iptal mi oldu?

**2020 AÖF finalleri nerede yapılacak, online sınavlar iptal mi?

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi öğrencilerinin gireceği bahar dönemi final sınavlarının vizeler gibi online yapılacağı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından normalleşme süreci ile "online AÖF finalleri iptal mi olacak, AÖF 2020 bahar dönemi sınavları nerede yapılacak" soruları sorulmaya başlanmıştı. Son yapılan açıklamanın üzerine tekrar bir açıklama gelmediği için AÖF finalleri online yapılacaktır. Peki AÖF 2020 bahar dönemi final sınavları ne zaman? İşte AÖF sınav takvimi…

AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav takvimi!



Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; “Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır. Bahar Dönemi dönem sonu sınavları 24 Haziran’dan başlayarak 8 Temmuz 23.59’a kadar (Türkiye saatiyle) erişime açık olacaktır. Sınava ilişkin bilgiler resmi web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.” ifadelerine yer verildi.