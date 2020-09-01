2020 AÖF kayıt ücreti ne kadar? AÖF kayıt yenileme tarihleri ve yenileme ücreti nedir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yani AÖF bünyesinde eğitim görmek isteyen adaylar, AÖF kayıt sürecini titizlikle takip ediyor. Uzun süredir AÖF kayıtları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Kayıt yaptıracak olan adayların elektronik ortamda işlemlerini gerçekleştirmesi bekleniyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirme sınavı sonucunda Anadolu Üniversitesi’ne bağlı olan AÖF’e yerleştirilmiş olan adaylar, online şekilde kayıtlarını yapabilecek. Peki, açık öğretim üniversitesi nasıl kayıt olunur? Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte tüm merak edilenler... 2020 AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN? 2020-2021 öğretim yılı için YKS ile açıköğretim sistemine yerleşmiş olan adayların bu itibarıyla online başvuru ve kayıt işlemleri başladı. AÖF yeni kayıt tarihleri 31 Ağustos 2020 tarihinde saat 09.00’da başlayıp 10 Eylül 202 tarihinde bitecek. 11 Eylül 2020 tarihinde ise mazeretli kayıt yapılacak. Dikey geçiş ile AÖF kayıt işlemi yapacak olan adaylar ise işlemlerini 28 Eylül’de gerçekleştirecek. 2020 AÖF kayıt takvimi Anadolu Üniversitesi’nin resmi web sitesindeki açıköğretim alanında detaylı bir şekilde yer alıyor.

AÖF KAYIT ÜCRETİ NE KADAR? Adaylar, AÖF kayıt ücreti konusunda da araştırma yapıyor. AÖF kayıt tarihleri 2020 belirlendikten sonra şimdi ücretler ile ilgili soru işaretleri oluşmaya başladı. Açıköğretim fakültesinde genellikle bölüme göre kayıt ücretleri de farklı oluyor. AÖF kayıt ücreti henüz Anadolu Üniversitesi tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçen senenin AÖF kayıt ücretleri bilgisine Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sitesinden ulaşmak mümkün. Yakın zamanda güncel kayıt ücreti bilgilerinin de paylaşılması bekleniyor. AÖF YENİ KAYIT NASIL YAPILIR? Vatandaşlar tarafından AÖF kayıt işlemleri nasıl yapılır sorusuna da yanıt aranıyor. AÖF kayıt tarihleri içerisinde aday başvuruları aof.anadolu.edu.tr resmi internet adresinden yapılıyor. Adayların başvuru yapmaları için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sistemi içerisinde güncel olarak yer alması gerekiyor. Bilgileri güncel olmayan adayların, kayıtlarının bulunduğu kuruma gidip başvurmaları ve bilgilerinin güncellenmesini sağlamaları gerekiyor. Bunun yanı sıra online olarak kayıt başvurusu yapmamış olan adayların kaydı yapılamıyor. Çevrimiçi başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra AÖF yeni kayıt ücreti ödeyen adayların durumları kontrol edilip kayıt işlemleri onaylanıyor. Adayların ödeme işlemini gerçekleştirdikten sonra kayıt işleminin tamamlanması için başvuru sayfası üzerinden onay vermesi gerekiyor. 11 Eylül’den sonra online ya da farklı bir yöntem ile başvuru gerçekleştirilemiyor. İleri tarihlerde herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına adayların son günlere kalmadan başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Çevrimiçi başvuru ve kayıt süreleri normal şartlar altında uzatılmıyor.