2020 AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ve kayıt yenileme tarihleri!

Koronavirüsten sonra birçok sınavın tarihleri ve sınav yeri yöntemi değişmişti. Online yapılması beklenen AÖL 2. dönem sınavı, sınav merkezlerinde geçtiğimiz hafta yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılan Açıköğretim Lise 2. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırmaları yapan öğrenciler bir yandan da 2020-2021 Açıköğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor, açık lise sınav sonuçları açıklandı mı, sorularının cevabını arıyor. İşte AÖL 2. dönem sınav sonuçları ve 2020 - 2021 AÖL kayıt takvimi..

Açıköğretim Lise (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin 2. dönem sınavları geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı sınavda gözler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Koronavirüs salgınının ardından derslerine daha fazla odaklanan ve notlarını yükseltmek isteyen öğrenciler Açıköğretim lise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Öğrenciler, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacağını merak ederken, Açıköğretim Lise'si için yeni dönem kayıt hakkında bilgiler paylaşıldı. Peki AÖL 2020 - 2021 kayıtları ne zaman yapılacak?

Açık lise 2. dönem sınav sonuçları için tarih geldi. Açık lise 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak. AÖL sınav sonuçlarını öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak "öğrenci girişi" kısmından öğrenebilecek.