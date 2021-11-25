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2020 avukat tarifeleri ne kadar oldu? Yüzde 30 zam geldi, işte yeni fiyatlar

25.11.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanun gereğince görevlendirilen avukatların tarifeleri yüzde 30 arttırıldı. Soruşturma evresinde takip edilen işler için 499 TL olan tarife 649 TL'ye, ağır cezalık davalar 1536 TL'den 1997 TL'ye çıkarıldı. Yeni tarife 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

2020 avukat tarifeleri ne kadar oldu? Yüzde 30 zam geldi, işte yeni fiyatlar

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2022 tarifesi açıklandı.

Tarifelere yüzde 30 zam yapıldı. Soruşturma evresinde takip edilen işler için 499 TL olan tarife 649 TL’ye, çocuk davaları 856 TL’den 1113 TL’ye, ağır cezalık davalar 1536 TL’den 1997 TL’ye çıkarıldı. Yeni tarife 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek.

Tarife

MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 649 TL (Geçen yıl 499 TL),

b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 1.011 TL (Geçen yıl 778 TL),

c) Asliye ceza mahkemeleri:

1) Takip eden davalar için 1.113 TL (Geçen yıl 856 TL),

2) Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 465 TL (Geçen yıl 358 TL),

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.997 TL (Geçen yıl 1536 TL),

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.113 TL (Geçen yıl 856 TL),

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.997 TL (Geçen yıl 1536 TL),

e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 1.113 TL (Geçen yıl 856 TL),

f) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1.997 TL (Geçen yıl 1536 TL),

2) Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 2.248 TL (Geçen yıl 1729 TL),

ödenir.

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