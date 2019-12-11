2020 Bütçe görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda, Adalet Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının 2020 Mali Yılı Bütçesini görüşmek üzere toplandı. Bütçe üzerine söz alan HDP'li sözcüler, yürütmenin 'Terörle Mücadele' politikasını eleştirince, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri tepki gösterdi. HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, Türkiye'yi iki halkın kurduğunu iddia ederek, "Bu ülkeyi kuran bu meclis ise bu meclis de yüzyıllık Kürt sorununu çözmek zorundadır. Aksine, savaş bütçesi anlamına gelen bu bütçelerle ülke bir yere varamaz" dedi. HDP'li Işık'ın bu sözleri üzerine, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden sert tepki geldi.

Gelen tepkilerin ardından konuşan HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ise "Afrin'de şu an kadınlar satılıyor ve Kürt kadınları tecavüze uğruyor. Hayır elinizi uzatmayın. Oradaki 'Millî ordu' dediğiniz, maaş aktardığınız tecavüzcüler üzerinden bu yapılıyor" ifadelerini kullandı. Kurtulan'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, söz alarak şunları kaydetti: