2020’de pilotlar hem havayolunda hem F-16’da uçmaya başlayacak

Bir F-16 pilotunun yetişmesi uzun yıllar alırken ciddi bir maliyeti de yanında getiriyor. Çalışmaları iki yıl süren ve Hava Kuvvetleri tarafından taslağı hazırlanan yeni kanun ile halen ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde uygulanan 'ihtiyat pilot' sistemine geçilecek.

AKTİF STATÜLÜ İHTİYAT PERSONELİ

Bu uygulamaya Aktif Statülü İhtiyat Personeli (ASİP) adı verildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havayolları, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) ile ortak gerçekleştirilen çalışmada amaç, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli asker ya da sivil mevcut tüm kaynaklardan, ihtiyaç duyulan sayı ve sürelerde maliyet etkin olarak tedarik edebilmesine imkan sağlamak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SICAK BAKIYOR

Her geçen gün artarak devam eden nitelikli personel ihtiyacına aynı zamanda çözüm arayan Milli Savunma Bakanlığı tarafından teklife olumlu bakıyor. Bakan Hulusi Akar’ın direktifi ile son halini alacak taslak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aktarılması adına çalışmalara hız verildi.