2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı? Bursluluk sınavı giriş yeri belgesi alma!Burs alabilmek için kaç puan almak yeterli?

İOKBS sınavı için öğrenciler gün sayıyor. 5 Eylül'de gerçekleşecek olan sınavda öğrenciler sınava girecekleri yerlerin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 2020 İOKBS sınav giriş belgesi almak için bekleyen öğrenciler MEB'den gelecek son dakika açıklaması bekliyor. Henüz öğrencilerin sınav giriş yeri açıklanmadı. Bursluluk sınavı giriş belgeleri genelde sınav tarihinden hemen 7 gün önce yayınlanıyor. Sınav giriş belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayla www.meb.gov.tr internet sitesinden alınabilecek...

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Binlerce öğrencinin girmek istediği sınav için tarih belirlendi. 2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak araştırma yapan öğrencilere, 5 Eylül Cumartesi günü, 2020 bursluluk sınavı yapılacağını söyleyelim. Çok kısa bir zaman kaldığı için bursluluk sınavına girecek olan öğrencilere uzmanlar daha çok test çözmelerini önermeye başladı. 2020 bursluluk sınavında başarılı olmak için öğrenciler kaç puan almaları gerektiğini araştırmaya başladı.

BURS ALMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

2020 Bursluluk sınavına katılacak olan öğrencilerin başarı puanları sınaflarına göre değişiklik gösteriyor. Peki hangi sınıfa giden öğrenci bursluluk sınavından başarılı olmak için kaç puan almalı. Bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilerin kontenjan sayısı değişiklik gösterebiliyor. Diğer çocuk kontenjanı, öğretmen çocuğu kontenjanı ve korunmaya muhtaç çocuk kontenjanına göre bursluluk veriliyor. Bursluluk sınavında başarılı olup da kontenjanda yer bulamayan öğrenciler için herhangi bir açıklama yapılmadı. Peki 2020 İOKBS sınavından başarılı olmak için kaç puan almak gerekir? İşte 2020 bursluluk sınavı için istenen sınıflara göre başarı puanı listesi!