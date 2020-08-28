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2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı? Bursluluk sınavı giriş yeri belgesi alma!Burs alabilmek için kaç puan almak yeterli?

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.08.2020 15:16 | Son Güncelleme

Binlerce öğrenci bursluluk sınavına girebilmek için gün sayıyor. Bursluluk sınav giriş yerlerinin açıklanmasıyla, sınava girecekleri yerleri araştıran öğrenciler 2020 İOKBS sınav giriş yerleri açıklandı mı araştırıyor. 5 Eylül'de gerçekleşecek olan sınavda binlerce öğrenci burs almak için ter dökecek. İşte 2020 İOKBS sınavı için diğer detaylar...

2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı? Bursluluk sınavı giriş yeri belgesi alma!Burs alabilmek için kaç puan almak yeterli?

İOKBS sınavı için öğrenciler gün sayıyor. 5 Eylül'de gerçekleşecek olan sınavda öğrenciler sınava girecekleri yerlerin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 2020 İOKBS sınav giriş belgesi almak için bekleyen öğrenciler MEB'den gelecek son dakika açıklaması bekliyor. Henüz öğrencilerin sınav giriş yeri açıklanmadı. Bursluluk sınavı giriş belgeleri genelde sınav tarihinden hemen 7 gün önce yayınlanıyor. Sınav giriş belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayla www.meb.gov.tr internet sitesinden alınabilecek...

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ ALMA

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Binlerce öğrencinin girmek istediği sınav için tarih belirlendi. 2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak araştırma yapan öğrencilere, 5 Eylül Cumartesi günü, 2020 bursluluk sınavı yapılacağını söyleyelim. Çok kısa bir zaman kaldığı için bursluluk sınavına girecek olan öğrencilere uzmanlar daha çok test çözmelerini önermeye başladı. 2020 bursluluk sınavında başarılı olmak için öğrenciler kaç puan almaları gerektiğini araştırmaya başladı.

BURS ALMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

2020 Bursluluk sınavına katılacak olan öğrencilerin başarı puanları sınaflarına göre değişiklik gösteriyor. Peki hangi sınıfa giden öğrenci bursluluk sınavından başarılı olmak için kaç puan almalı. Bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilerin kontenjan sayısı değişiklik gösterebiliyor. Diğer çocuk kontenjanı, öğretmen çocuğu kontenjanı ve korunmaya muhtaç çocuk kontenjanına göre bursluluk veriliyor. Bursluluk sınavında başarılı olup da kontenjanda yer bulamayan öğrenciler için herhangi bir açıklama yapılmadı. Peki 2020 İOKBS sınavından başarılı olmak için kaç puan almak gerekir? İşte 2020 bursluluk sınavı için istenen sınıflara göre başarı puanı listesi!

5. Sınıfa giden bir öğrenci 2020 İOKBS sınavından başarılı olmak için kaç puan almalı?

  1. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, bulunduğu yerde okul yok 439,906 puandır.

6. Sınıfa giden bir öğrenci 2020 bursluluk sınavından başarılı olmak için kaç puan almalı?

  1. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, bulunduğu yerde okul yok 415,313 puandır.

7. Sınıfa giden bir öğrenci 2020 İOKBS sınavından başarılı olmak için kaç puan almalı?

  1. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, bulunduğu yerde okul yok 410,205 puandır.

8. Sınıfa giden bir öğrenci 2020 bursluluk sınavından başarılı olmak için kaç puan almalı?

  1. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve bulunduğu yerde okul yok 344,631 puandır.

9. Sınıfa giden bir öğrenci 2020 bursluluk sınavından başarılı olmak için kaç puan almalı?

  1. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, bulunduğu yerde okul yok 344,631 puandır.

10. Sınıfa giden bir öğrenci 2020 İOKBS sınavından başarılı olmak için kaç puan almalı?

  1. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve bulunduğu yerde okul yok 338,206 puandır.

11. Sınıfa giden bir öğrenci 2020 bursluluk sınavından başarılı olmak için kaç puan almalı?

  1. Sınıf diğer: çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve bulunduğu yerde okul yok 352,656 puandır.

İOKBS SINAVINDA ÇIKMIŞ SORULAR

2020 bursluluk sınavında geçmiş çıkan sorulara Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden ulaştık. Bursluluk sınavına girecek olan öğrencilere 2020 bursluluk sınavında geçmişte çıkan soruların aynısı sorulmayacak. Sadece bu sorulara benzer seviyede sorular gelecek. İşte bursluluk sınavı geçmiş dönem çıkmış sorular!

İOKBS BURSLULUK SINAVI GEÇMİŞ DÖNEM ÇIKAN SORULAR

2020 İOKBS BURSULUK SINAVINDA HANGİ KONULARDAN SORU ÇIKACAK?

2020 Bursluluk sınavında hangi konulardan soru çıkacağı en çok merak edilen konuların başında yer aldı. Çünkü koronavirüs nedeniyle bir süre okula gidemeyen ve uzaktan eğitim alan öğrenciler, 2020 bursluluk sınavında pandemide aldıkları eğitimden soru çıkıp çıkmayacağını merak ediyordu. Pandemi döneminde EBA TV üzerinden eğitim alan öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde aldıkları eğitimden soru gelecek mi merak ediyor. Peki 2020 bursluluk sınavında hangi konulardan soru gelecek? Konuya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklık getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

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