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2020 kıvırcıkların yılı olacak! Kıvırcık saçlar için trend kıvırcık saç modelleri!

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kıvırcık saç, şekillendirmesi en zor saç tipidir. Kabarıklığı, tülermesi derken kadınların korkulu rüyası haline gelir. Eğer kıvırcık saçlara sahipseniz gün içinde her an farklı bir saçla karşılaşmanız kaçınılmazdır. "Bu saçlarla ne yapacağımı bilemiyorum" diyorsanız sizin için araştırdığımız trend modellere mutlaka bakmalısınız.

2020 kıvırcıkların yılı olacak! Kıvırcık saçlar için trend kıvırcık saç modelleri!

Uğraşması ne kadar zor olsa da kıvırcık saçlar, doğru kesim ve doğru bakım ile tüm saç tiplerinden daha hoş gözükür. Saçlarınızın bir türlü şekil almadığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sizin için derlediğimiz kıvırcık saç modelleriyle herkesi kıskandıracaksınız!

TREND KIVIRCIK SAÇ MODELLERİ

Diğer saç tiplerine kıyasla, kıvırcık saçlar daha fazla bakım ister. Çoğu kadın bu durumdan şikayet ederek buklelerini saklamak zorunda kalır. Maşa, fön, düzleştirici derken yüksek ısıya maruz kalan saç, özelliğini yitirerek daha fazla kabarmaya başlar. Sürekli saçlarınıza şekil vermekten yorulduysanız bu senenin trend modelleri tam size göre. Hayatınızı kurtaracak modellerle saçlarınızı artık saklamak zorunda kalmayacaksınız.

1. BURGULU AT KUYRUĞU

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Saçlarınıza, çok gür ve kıvırcık oldukları için şekil vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. Kabarmaması için de kısa kestirmeye cesaret edemiyorsanız bu model tam size göre. Saçlarınızı burgular halinde kıvırarak yan taraftan kolayca toplayabilirsiniz. Böylece uzun saçlarınız hem rahatsızlık vermez hem de şık bir görünüm elde edersiniz.

2. ALTTAN TOPUZ

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Kıvırcık saçlarınızı sürekli aynı biçimde toplamaktan sıkıldıysanız alttan topuz modelini denemelisiniz. Pratik ve kolay olan modelle, birkaç dakikada farklı bir havaya girdiğinizi hissedeceksiniz.

Saçlarınızın ön tarafından bir tutam alarak geriye doğru tarayın.
Topuzunuzun durmasını isteyeceğiniz yeri belirleyerek toka yardımıyla bağlayın.
Açıkta kalan saçlarınızdan ince tutamlar alarak örün.
Örgülerinizi topuzunuzun altına götürerek tel toka yardımıyla sabitleyin.

3. YARIM TOPUZ

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Her saça yakışan yarım topuz modeli, kıvırcık saça ayrı bir hava katıyor. Saçlarınızı yukarıdan topuz yapıp geri kalanı açık bırakarak spor şıklığa adınızı altın harflerle yazdırabilirsiniz.

4. FEMİNEN KIVIRCIK

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Kısa saç kullanmayı tercih ediyorsanız buklelerinizi gururla sergiliyorsunuz demektir. Ancak bazen farklı modeller yapma arayışına giriyorsanız elimizde çok beğeneceğiniz bir model bulunuyor. Feminen kıvırcık model ile görünüşünüze asalet katacaksınız.

Saçlarınızın altını ayırın.
Ayırdığınız saçlarınızı jöle veya sprey yardımıyla kulak arkasından yapıştırın.
Üstte kalan saçlarınıza hacim vererek serbest bırakın.
Tel toka yardımıyla altta kalan saçlarınızı kıvırcık saçlarınızın altına saklayın.

5. TAÇ SAÇ

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Taç saçlar her modele yakışsa da saçı gizlemek kıvırcık saçlarda daha kolay oluyor. Her zaman doğallığı tercih edenlerdenseniz taç saç modeli ile duru güzelliğinizi ön plana çıkarmanız çok kolay.

Saçlarınızı yandan ayırarak önden bir tutam alın.
Aldığınız saç tutamını yana doğru örün.
Örgülerinizi tel toka yardımıyla saklayın.


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