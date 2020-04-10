2020 kıvırcıkların yılı olacak! Kıvırcık saçlar için trend kıvırcık saç modelleri!

Uğraşması ne kadar zor olsa da kıvırcık saçlar, doğru kesim ve doğru bakım ile tüm saç tiplerinden daha hoş gözükür. Saçlarınızın bir türlü şekil almadığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sizin için derlediğimiz kıvırcık saç modelleriyle herkesi kıskandıracaksınız!

TREND KIVIRCIK SAÇ MODELLERİ

Diğer saç tiplerine kıyasla, kıvırcık saçlar daha fazla bakım ister. Çoğu kadın bu durumdan şikayet ederek buklelerini saklamak zorunda kalır. Maşa, fön, düzleştirici derken yüksek ısıya maruz kalan saç, özelliğini yitirerek daha fazla kabarmaya başlar. Sürekli saçlarınıza şekil vermekten yorulduysanız bu senenin trend modelleri tam size göre. Hayatınızı kurtaracak modellerle saçlarınızı artık saklamak zorunda kalmayacaksınız.

1. BURGULU AT KUYRUĞU

Saçlarınıza, çok gür ve kıvırcık oldukları için şekil vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. Kabarmaması için de kısa kestirmeye cesaret edemiyorsanız bu model tam size göre. Saçlarınızı burgular halinde kıvırarak yan taraftan kolayca toplayabilirsiniz. Böylece uzun saçlarınız hem rahatsızlık vermez hem de şık bir görünüm elde edersiniz.