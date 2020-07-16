2020 LGS sonucu öğrenme ekranı! MEB, E Okul girişi ile LGS sonucu nasıl öğrenilir?

2020 LGS sınavının yapılmasının ardından binlerce öğrenci liseli olabilmek için sınav sonuçlarının açıklanacağı günü beklemeye başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020 LGS sınavının hemen ardından sonuçları, 16 Temmuz 2020’de açıklayacağını duyurması öğrencileri ve velileri heyecanlandırmıştı. LGS sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, MEB’in internet adresine ve son dakika MEB haberlerine bakmaya başladılar.
MEB’in bu sabah son dakika LGS sınav sonuçlarını açıklamasıyla merak edilen, 2020 LGS sınav sonucu öğrenme linkini paylaşıyoruz. meb.gov.tr MEB’in resmi internet adresinden ve e-okul giriş bilgileri ile öğrenebilecek LGS 2020 sınav sonuçları veliler tarafından da merak konusu oldu.
MEB’in son dakika haberi ile LGS sınav sonuçlarını açıklaması sadece öğrencilerde değil velilerde de heyecan yarattı. İş yerinde çalışırken sonuçların açıklandığını öğrenen birçok veli çocuklarına ulaşamayınca sınav sonucu öğrenmek için internetten araştırma yapmaya başladı. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler; 2020 LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir, 2020 LGS sınav sonuçları belli oldu mu sorularını sorarak öğrencilerinin sınav sonuçlarını öğrenmek için heyecanlandı.
LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.
LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığınca meb.gov.tr adresinden açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
LGS sonuçları sorgulama işlemi, MEB internet adresi üzerinden yapılacak. Sonuçlarının açıklandığının MEB tarafından duyurulmasıyla birlikte aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulama yapılacak.
Sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte yapılan LGS sınavı, öğrenciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Bir an önce tercih yapıp yerleşmek isteyen öğrenciler; 2020 LGS sınav tercihleri ne zaman, 2020 LGS sınav tercih sonuçları ne zaman açıklanır gibi sorularla Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) ‘nın yapacağı açıklamayı bekliyor.
LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı sadece öğrencilerin değil velilerin de ilgi odağı oldu. Çocuklarının gireceği liseye göre şartlarını düzenlemek isteyen veliler; 2020 LGS sınav tercihleri ne zaman, 2020 LGS sınav tercih sonuçları ne zaman açıklanır sorularının cevabını aramaya başladı. LGS tercihlerinin başlayacağı tarih için şimdiye kadar resmi bir açıklama gelmiş değil. Açıklama geldiğinde mynet eğitim haberlerinde detayları paylaşıyor olacağız.
2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre LGS 2020 Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarına buradan erişim sağlayabilecek.
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