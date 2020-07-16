2020 LGS sonucu öğrenme ekranı! MEB, E Okul girişi ile LGS sonucu nasıl öğrenilir?

2020 LGS sınavının yapılmasının ardından binlerce öğrenci liseli olabilmek için sınav sonuçlarının açıklanacağı günü beklemeye başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020 LGS sınavının hemen ardından sonuçları, 16 Temmuz 2020’de açıklayacağını duyurması öğrencileri ve velileri heyecanlandırmıştı. LGS sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, MEB’in internet adresine ve son dakika MEB haberlerine bakmaya başladılar.

2020 LGS SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI

MEB’in bu sabah son dakika LGS sınav sonuçlarını açıklamasıyla merak edilen, 2020 LGS sınav sonucu öğrenme linkini paylaşıyoruz. meb.gov.tr MEB’in resmi internet adresinden ve e-okul giriş bilgileri ile öğrenebilecek LGS 2020 sınav sonuçları veliler tarafından da merak konusu oldu.

VELİLER SON DAKİKA LGS SONUÇLARI ÖĞRENME TELAŞINDA

MEB’in son dakika haberi ile LGS sınav sonuçlarını açıklaması sadece öğrencilerde değil velilerde de heyecan yarattı. İş yerinde çalışırken sonuçların açıklandığını öğrenen birçok veli çocuklarına ulaşamayınca sınav sonucu öğrenmek için internetten araştırma yapmaya başladı. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler; 2020 LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir, 2020 LGS sınav sonuçları belli oldu mu sorularını sorarak öğrencilerinin sınav sonuçlarını öğrenmek için heyecanlandı.