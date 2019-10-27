2020 LGS yerleştirmeleri için il değerlendirmeleri tamamlandı

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecek öğrenci sayısında 2019 yılına göre önemli bir artış söz konusu olduğunu hatırlatarak, bu kapsamda planlamaların yapıldığı 81 il ile ilgili toplantıların tamamlandığını bildirdi.

Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecek öğrenci sayısında 2019 yılına göre önemli bir artış söz konusu. 2020 LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleştirme süreci çalışmalarımıza bir ay öncesinden başlamıştık." dedi.

Tüm illerde kayıt alanlarının tek tek masaya yatırıldığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bakan Yardımcım Mahmut Özer başkanlığında arkadaşlarımız her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okullarımızın kapasiteleri, yapımı devam eden okullarımız ve yeni yatırımların tamamını tüm iller için değerlendirdiler. Sorunu olan illerde yapılabilecekler ve alınacak tedbirler bu toplantılarda kararlaştırıldı ve uygulamaya konuldu. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu süreci de 2019 yılı yerleştirmelerinde olduğu gibi başarılı yönetecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz.”