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2020 LGS yerleştirmeleri için il değerlendirmeleri tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecek öğrenci sayısında 2019 yılına göre önemli bir artış söz konusu. 2020 LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleştirme süreci çalışmalarımıza bir ay öncesinden başlamıştık" - "Bakan Yardımcım Mahmut Özer'in başkanlığında arkadaşlarımız her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okullarımızın kapasiteleri, yapımı devam eden okullarımız ve yeni yatırımların tamamını tüm iller için değerlendirdi" - "Sorunu olan illerde yapılabilecekler ve alınacak tedbirler bu toplantılarda kararlaştırıldı ve uygulamaya konuldu. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu süreci de 2019 yılı yerleştirmelerinde olduğu gibi başarılı yönetecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz"

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecek öğrenci sayısında 2019 yılına göre önemli bir artış söz konusu olduğunu hatırlatarak, bu kapsamda planlamaların yapıldığı 81 il ile ilgili toplantıların tamamlandığını bildirdi.

Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecek öğrenci sayısında 2019 yılına göre önemli bir artış söz konusu. 2020 LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleştirme süreci çalışmalarımıza bir ay öncesinden başlamıştık." dedi.

Tüm illerde kayıt alanlarının tek tek masaya yatırıldığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bakan Yardımcım Mahmut Özer başkanlığında arkadaşlarımız her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okullarımızın kapasiteleri, yapımı devam eden okullarımız ve yeni yatırımların tamamını tüm iller için değerlendirdiler. Sorunu olan illerde yapılabilecekler ve alınacak tedbirler bu toplantılarda kararlaştırıldı ve uygulamaya konuldu. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu süreci de 2019 yılı yerleştirmelerinde olduğu gibi başarılı yönetecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz.”

- 81 ilin sorunları ayrı ayrı ele alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2020 yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirme ile ilgili süreci başlatmıştı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında il müdürlerine yönelik bölgesel toplantılara başlanmış ve her ilin 2020 LGS öğrenci yerleştirmeleri ile ilgili durumları incelenmişti. 81 il ile ilgili toplantılar sona erdi.

İl müdürlerinin yanı sıra Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür'ün katıldığı toplantılarda, 2020 LGS yerleştirmeleri ile ilgili süreçler ve kayıt bölgelerindeki mevcut okul kapasiteleri ile yeni okul yatırım ve inşaatları değerlendirildi.

İl müdürleri ile yapılan son toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.

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meb Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Milli eğitim Bakanlığı

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