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2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 22:07 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Son beş yıllık dönemde 43 OECD üye ve gözlemci ülkeler arasında Türkiye satın alma paritesi ABD doları cinsinden AR-GE harcamasını en çok arttıran üç ülke arasındadır” dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin hesap kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Son beş yıllık dönemde 43 OECD üye ve gözlemci ülkeler arasında Türkiye satın alma paritesi ABD doları cinsinden AR-GE harcamasını en çok arttıran üç ülke arasındadır” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin hesap kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Varank, Ar-Ge harcamalarıyla ilgili, “2017 yılı Ar-Ge harcamaları cari rakamlarla 30 milyar lira olarak gerçekleşti. Burada özel sektörün paylı yüzde 57, yükseköğretimin payı yüzde 34, kamu sektörünün paylı yüzde 89 olarak gerçekleşti. Son beş yıllık dönemde 43 OECD üye ve gözlemci ülkeler arasında Türkiye satın alma paritesi ABD doları cinsinden AR-GE harcamasını en çok arttıran üç ülke arasındadır” dedi.
Organize sanayi bölgelerindeki meslek liselerine ilişkin Varank, “Organize sanayi bölgelerinde özel ve resmi mesleki ve teknik anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezleri bulunmaktadır. Bunlar 2017 yılından beri devam ediyor. OSB 39 özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nde 26 bin 121 öğrenci, 34 resmi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 14 bin 133 öğrenci eğitime devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Türkiye’den göç edenlere ilişkin soru üzerine Varank, “Türkiye’den göç eden bütün insanları beyin göçüymüş gibi ifade etmeye çalışıyorlar. Bu Türkiye’den giden insanların çoğunluğu 2016, 2017 yıllarında FETÖ’cü teröristlerden oluşuyordu. Türkiye’de elbette yurtdışına çalışmaya giden insanlarımız var. Yurtdışında insanlar araştırama yapmaya gidebilir. Biz bu insanları bilim elçisi olarak görüyoruz. Bunlardan faydalanıyoruz” şeklinde konuştu.
ASELSAN’dan emekliler dahil olmak üzere 320 kişinin ayrıldığını kaydeden Varank, “Bunların 86’ tanesi yurtdışına gitmiş, yarısı eğitim amacıyla gitmiş” diye konuştu.

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