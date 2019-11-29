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2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2019 19:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Hava savunma sistemi milli sistemleri geliştirmeye devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Hava savunma sistemi milli sistemleri geliştirmeye devam ediyoruz. Savunma sanayiini olabildiğince bağımsız hale getirmek istiyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katılarak, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Oktay, “Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyada mazlumların sesi oldu. ’Dünya beşten büyük’ diyerek tiranların değil insanlığın ortak sesinin yön vermesi gerektiğini dile getiren bir liderin kendi ülkesinde vatandaşlarına farklı muamele yapılmasına razı olması mümkün değildir. Bunu tamamıyla reddediyoruz. İsnat edilen her görüşü reddediyoruz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde ayrılıkçı, bölücü, yıkıcı hiçbir terör örgütüne fırsat vermeyeceklerini söyleyen Oktay, “İnsanımızın onurunu, yaşam hakkını koruyacağız. Bizim mücadelemiz PKK/PYD-YPG terör örgütleri ile ilgilidir. Kürtler bizim asli unsurumuzdur, devletimizin asli unsurlarıdır. Terör örgütleri Kürtleri temsil etmemiştir, edemezler” şeklinde konuştu.
S-400 hava savunma sistemine ilişkin soru üzerine Oktay, “S-400 projesi kapsamında hazır alım olarak tedarik edilen unsurlar teslim alındı. Yurt içinde ve dışında eğitimlerin tamamlanması süreçleri devam ediyor. Hedefimiz 2020 Nisan’da sistemin kullanılır hale getirilmesidir. İkinci sistemin ise ortak üretimle tedarik edilmesi amaçlanmaktadır. Patriot teklifi dahil diğer teklifler değerlendiriliyor. Hava savunma sistemi milli sistemleri geliştirmeye devam ediyoruz. Savunma sanayiini olabildiğince bağımsız hale getirmek istiyoruz. İleriye dönük muhtemel sıkıntılara dönük yüzde 100 yerli hedefiyle ilgili Savunma Sanayi Başkanlığının projeleri bulunuyor” dedi.
Camilerde okunan hutbelere ilişkin soruya Oktay, “Hutbelerde siyasetin politikalarını destekleme iddiası sıkça gündeme getirildi. Anayasa’nın 136. maddesine göre başkanlığın stratejik amaçları arasında birlik beraberliğe, barış, huzura katkı gereği olarak zaman zaman milli konulara hutbelerde değinilmektedir” yanıtını verdi.

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