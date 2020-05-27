2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon açıklandı!

En çok satan akıllı telefon hangisi? sorusu, özellikle yeni bir akıllı telefon arefesinde bulunan tüketicilerin cevabını aradığı en önemli sorulardan biri. Bu anlamda birçok teknoloji kanalını takip eden, incelemeleri izleyen ve böylece en iyi akıllı telefonu arayan kullanıcılara Omdia'dan taze bir rapor geldi.

KORONAVİRÜS YÜKSEK DÜŞÜŞ YAŞATMAMIŞ

Omdia, 2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonları açıkladı. Omdia'nın en çok satan akıllı telefonlar listesinde sürpriz cihazlar yer aldı. Yayınlanan liste, koronavirüs salgınına rağmen akıllı telefon satışlarında beklendiği kadar yüksek bir düşüş olmadığını bizlere gösteriyor. İsterseniz sizleri daha fazla bekletmeden Omdia'nın hazırladığı listeye geçelim.