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  4. 2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon açıklandı!

2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.05.2020 14:39 | Son Güncelleme

Analist firması Omdia, 2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonları listeledi. Omdia'nın hazırladığı en çok satan akıllı telefonlar listesinde Apple ve Samsung damga vurdu. İşte 2020'nin ilk çeyreğinin en çok satan telefon markaları ve modelleri...

En çok satan akıllı telefon hangisi? sorusu, özellikle yeni bir akıllı telefon arefesinde bulunan tüketicilerin cevabını aradığı en önemli sorulardan biri. Bu anlamda birçok teknoloji kanalını takip eden, incelemeleri izleyen ve böylece en iyi akıllı telefonu arayan kullanıcılara Omdia'dan taze bir rapor geldi.

KORONAVİRÜS YÜKSEK DÜŞÜŞ YAŞATMAMIŞ

Omdia, 2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonları açıkladı. Omdia'nın en çok satan akıllı telefonlar listesinde sürpriz cihazlar yer aldı. Yayınlanan liste, koronavirüs salgınına rağmen akıllı telefon satışlarında beklendiği kadar yüksek bir düşüş olmadığını bizlere gösteriyor. İsterseniz sizleri daha fazla bekletmeden Omdia'nın hazırladığı listeye geçelim.

İşte 2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon!

1. iPhone 11 (19,5 milyon adet satış)
2. Samsung Galaxy A51 (6,8 milyon adet satış)
3. Redmi Note 8 (6,6 milyon adet satış)
4. Redmi Note 8 Pro (6,1 milyon adet satış)
5. iPhone XR (4,7 milyon adet satış)
6. iPhone 11 Pro Max (4,2 milyon adet satış)
7. Samsung Galaxy A10s (3,9 milyon adet satış)
8. iPhone 11 Pro (3,8 milyon adet satış)
9. Samsung Galaxy S20+ 5G (3,5 milyon adet satış)
10. Samsung Galaxy A30s (3,4 milyon adet satış)
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