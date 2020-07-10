Skoda Kamiq kaç para? Peki, dizel Skoda Kamiq seçeneği var mı? Skoda Kamiq Türkiye'ye geldi mi ya da Skoda Kamiq Türkiye fiyatı belli oldu mu?...İncelememiz, Skoda Kamiq 2020 modeli hakkında.
2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı çok merak ediliyor. Biz de bu bakış açısıyla Skoda Kamiq bagaj hacmi, yeni Kamiq yakıt tüketimi, motor özellikleri gibi sorulara yanıt aramak üzere Skoda Kamiq 2020 incelemesi yaptık. Skoda Kamiq fiyat listesi, Skoda Kamiq sahibinden, 2. el Skoda Kamiq fiyatları gibi arayışlara yanıt sunmak üzere bir fiyat araştırması da yaptık. Ama önce biraz Skoda hakkında konuşalım...
Skoda’nın tarihçesi, iki kardeşin azimli öyküsünün özeti aslında. 1895 yılında Çek Cumhuriyetinde bugünkü adıyla Çekya’da kurulmuş olan bir bisiklet fabrikasından bugüne gelen Skoda markasının güncel modellerinin hemen hepsi çok tutuluyor. Çekçe’de “çalışkanlık, sabır ve şansın sonucu” anlamına gelen Skoda, bir otomobil markası olarak adının hakkını veriyor. Milada Boleslav’da muhteşem bir Skoda Müzesi de var. Yolunuz düşerse mutlaka gezin deriz...
Gelelim, akıllardaki sorulara: Skoda Kamiq Türkiye’ye ne zaman gelecek ve Kamiq 2020 fiyat listesi gibi…
Fiyat listesi Skoda Kamiq konusu en çok merak edileni ama biz, önce bu çok popüler otomobilin özelliklerine bakalım…
Sıfır bir araba alırken ya a ikinci el araba seçeneklerine bakarken aracın özelliklerine mutlaka bakın. Bu özellikler, size bu araçla ne kadar rahat edip edemeyeceğinizin/ aracın beklentinizi ne ölçüde karşılayacağının / aracı ikinci elede ne kadar kolay satabileceğinizin / ona yapacağınızın yatırımın karşılığını en ölçüde alacağınızın yanıtını verir. Peki, Skoda Kamiq 2020 modeli ne kadar size göre? Öğrenelim...
Küçük boy SUV segmentindeki araç, oldukça iyi bir yarışçı. Onu ilk kez Cenevre Otomobil Fuarında gördük. 2019 Cenevre Otomobil Fuarında tanıtılan B SUV segmentindeki Kamiq, Volkswagen Grubunun yeni ataklarından birini temsil ediyor. “Skoda Volkswagen mi” klişesine girmeyelim ama elbette Alman devinin elini her detayına değilmiş.
Kodiaq ve Karoq ile başlayan Skoda değişiminin son örneği olan Kamiq, Renault Captur ve Nissan Juke modellerine rakip olarak geliyor. Peki, Skoda Kodiaq nasıl görünüyor? Skoda Kodiaq alınır mı alınmaz mı? Detaylar şöyle...
Yeni Kodiaq’ın dış görünümünde fark yaratan detaylar aydınlatma grubu ve ön tasarım stilinde gizli. Örneğin ince LED gündüz aydınlatmaları, farların üst kısmına konumlandırılmış. Bu far tasarımını Skoda’nın diğer modelleri dahil pek çok otomobilde görmüyoruz. Bu yönüyle çok yenilikçi bir tasarım diline sahip olduğunu söylemek mümkün.
Kodiaq’ın yandan nasıl göründüğüne gelince yan tasarımında alaşım jant kullanılmış olması ve tavan çizgisi ile çok dinamik bir görünüm elde edilmiş. Arazi karakteri olan bir şehir otomobili havası var.
Skoda Kamiq’in arkadan görünümüne baktığımızda Kodiaq ve Karoq ile benzer bir görünüm fark ediyoruz. Kodiaq ve Karoq arkadan bakınca oldukça sade bir görnümü var. Ters “L” formlu LED teknolojili stoplar kullanılmış. Tam ortada da SKODA adı yazıyor.
Skoda Kamiq dış görünümünde karartılmış stopların, çok etkileyici bir derinlik katmış olduğu da dikkatten kaçmıyor. Panoramik cam tavan, özel tasarım 18 inçlik antrasit renkli alaşım jantlar da onu farklı kılan diğer tasarım özellikleri.
Boyutlar, bir otomobil hakkında bize çok şey söyler. Sadece boyutlarına bakarak, onun beklentimizi ne ölçüde karşılayacağını tahmin edebiliriz. Bazen kaslı bir görünüm aracın çok iri olduğunu düşündürse de gerçek boyutları minik sınıf bir otomobille aynı düzeyde olabilir. İşte tam da bu nedenle otomobil alırken boyutlarına ve bagaj hacmine bakmanızı öneriyoruz.
Skoda Kamiq Bagaj Özellikleri
İç mekan demişken en önemli ayrıntılardan biri olan bagaj hacmini atlamak olmaz. Skoda Kamiq bagajı, arka koltukların modüler yapısı ile kolayca büyüyebiliyor. 400 litre bagaj hacmi 1395 litreye kadar büyüyebiliyor.
B SUV segmentine göre oldukça kaliteli iç mekan detayları var. 9,2 inçlik ekranı ile de segmentinde rakiplerine fark atıyor. Çünkü hiç birinde bu kadar büyük ekran yok.
Beyaz, kırmızı ve bakır renkli iç mekan aydınlatma seçeneği var. Ön cam - ön ve arka koltuk ısıtması gibi seçenekler de sunuluyor ki bunlar da segmentinin çok üstünde. İç mekan genişliği de oldukça iyi. 2651mm aks aralığı iç mekanı oldukça geniş kılmış. 73mm’lik arka koltuktaki diz mesafesi de yine rakiplerinde olmayan bir konfor.
Skoda Karoq ile Skoda Kodiaq arasında konumlanan araç, hemen hepsinin teknik donanımına hakim özellikler sunuluyor. “Kamiq’in içi nasıl” sorusu hakkında daha detaylı bilgi için şu listeye bi’ göz atalım:
Benzinli Skoda Kamiq ne kadar yakar ya da dizel Skoda kamiq var mı...Bu soruların yanıtları için önce Kamiq dizel ve benzinli motor seçeneklerine bakalım.
Öncelikle Kamiq motorları 4 farklı versiyonla satışa sunuluyor. 3 benzinli ve 1 de dizel motor seçeneği var.
Benzinli Skoda Kamiq Motor Seçenekleri
1.0 TSI motor iki farklı güç seçeneğiyle satışa sunuluyor. Bunlar 95 veya 115 beygir güce sahip.
1.5 TSI motor seçeneğinde ise 150 beygir güç üreten ünite var. Bu motorlarla DSG şanzıman kombinasyonu yapılmış.
Dizel Skoda Kamiq Motor Seçenekleri
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi sadece bir tane dizel Kamiq motoru var. Onun özellikleri de genel olarak şöyle: 1.6 TDI motor kullanılmış. Bu ünite, 115 beygir güç üretiyor. Sistem yedi ileri DSG şanzıman ile kombine edilmiş. Detaylar şöyle...
2019 yılında Cenevre Otomobil Fuarında tanıtılan Kamiq, otomobil dünyasının bu aralar en çok merak ettiği modellerden biri. Etkileyici teknik özellikleri, sınıfına göre üstün hatta yön verecek nitelikleri, küçük SUV segmentinde yarışıyor olması ve tasarımı kadar Volkswagen imzası da onu çekici kılıyor.
2020 Skoda Kamiq Türkiye’ye geldi mi sorusu sıklıkla soruluyor. Öncelikle bu soruya yanıt verelim: Skoda Kamiq’in Türkiye pazarına gelmesi için belirlenen tarih, 2020 başlarıydı ancak covid-19 nedeniyle süreç biraz ertelendi.
Skoda’nın yeni Kamiq modeli henüz Türkiye’ye gelmedi. Skoda’nın resmi web sitesinde de modeller listesi altında Skoda Kamiq görüntüleniyor ancak henüz ülkemize gelmediği ve çok yakında geleceği bilgisi veriliyor. Muhtemelen Temmuz 2020 sonuna doğru Türkiye Volkswagen bayilerinde sıfır Skoda Kamiq fiyat listeleri paylaşılacak. Henüz ülkemize gelmediği için Skoda Kamiq Türkiye fiyatı da belli değil. Ama fikir versin diye paylaşalım: Almanya’da Kamiq fiyatı 18. 940 Euro’dan başlıyor. Bu arada Active / Ambition / Style / Monte Carlo şeklinde 4 farklı donanım paketi ile satışa sunuluyor. Bunlardan en yüksek fiyatlı paket ise Monte Carlo. Monte Carlo donanımlı Skoda Kamiq fiyatı ise Almanya’da 25.440 Euro şeklinde. Tahminlere gelirsek muhtemelen Skoda Kamiq Türkiye fiyatı 180 bin TL bandından başlayacak. Elbette, bu sadece Avrupa fiyatlarına bakarak yaptığımız bir tahmin. Bu arada abisi, Skoda Karoq’un başlangıç fiyatı 260 bin Tl bandında seyrediyor...
Bir doğalgazlı Skoda Kamiq versiyonu olacağı söylentisi henüz doğrulanmamış olsa da bu otomobil, Türkiye kullanıcısı için çok ideal görünüyor. Boyutları, SUV trendine uyumu, yenilikçi tasarımı, Volkswagen güvencesini hissettirmesi ve nispeten rekabetçi fiyatı ile Türk kullanıcısı tarafından epeyce ilgi göreceği ve başarılı satış rakamları elde edeceği öngörülen bir otomobil.
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