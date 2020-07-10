Skoda Kamiq kaç para? Peki, dizel Skoda Kamiq seçeneği var mı? Skoda Kamiq Türkiye'ye geldi mi ya da Skoda Kamiq Türkiye fiyatı belli oldu mu?...İncelememiz, Skoda Kamiq 2020 modeli hakkında. 2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı çok merak ediliyor. Biz de bu bakış açısıyla Skoda Kamiq bagaj hacmi, yeni Kamiq yakıt tüketimi, motor özellikleri gibi sorulara yanıt aramak üzere Skoda Kamiq 2020 incelemesi yaptık. Skoda Kamiq fiyat listesi, Skoda Kamiq sahibinden, 2. el Skoda Kamiq fiyatları gibi arayışlara yanıt sunmak üzere bir fiyat araştırması da yaptık. Ama önce biraz Skoda hakkında konuşalım... Bir Başarı Hikayesi: Skoda’nın Tarihçesi Skoda’nın tarihçesi, iki kardeşin azimli öyküsünün özeti aslında. 1895 yılında Çek Cumhuriyetinde bugünkü adıyla Çekya’da kurulmuş olan bir bisiklet fabrikasından bugüne gelen Skoda markasının güncel modellerinin hemen hepsi çok tutuluyor. Çekçe’de “çalışkanlık, sabır ve şansın sonucu” anlamına gelen Skoda, bir otomobil markası olarak adının hakkını veriyor. Milada Boleslav’da muhteşem bir Skoda Müzesi de var. Yolunuz düşerse mutlaka gezin deriz...

Gelelim, akıllardaki sorulara: Skoda Kamiq Türkiye’ye ne zaman gelecek ve Kamiq 2020 fiyat listesi gibi… Fiyat listesi Skoda Kamiq konusu en çok merak edileni ama biz, önce bu çok popüler otomobilin özelliklerine bakalım… 2020 Skoda Kamiq Özellikleri Sıfır bir araba alırken ya a ikinci el araba seçeneklerine bakarken aracın özelliklerine mutlaka bakın. Bu özellikler, size bu araçla ne kadar rahat edip edemeyeceğinizin/ aracın beklentinizi ne ölçüde karşılayacağının / aracı ikinci elede ne kadar kolay satabileceğinizin / ona yapacağınızın yatırımın karşılığını en ölçüde alacağınızın yanıtını verir. Peki, Skoda Kamiq 2020 modeli ne kadar size göre? Öğrenelim... Skoda Kamiq Görünüşü Nasıl? / Skoda Kamiq Tasarım Özellikleri Küçük boy SUV segmentindeki araç, oldukça iyi bir yarışçı. Onu ilk kez Cenevre Otomobil Fuarında gördük. 2019 Cenevre Otomobil Fuarında tanıtılan B SUV segmentindeki Kamiq, Volkswagen Grubunun yeni ataklarından birini temsil ediyor. “Skoda Volkswagen mi” klişesine girmeyelim ama elbette Alman devinin elini her detayına değilmiş. Kodiaq ve Karoq ile başlayan Skoda değişiminin son örneği olan Kamiq, Renault Captur ve Nissan Juke modellerine rakip olarak geliyor. Peki, Skoda Kodiaq nasıl görünüyor? Skoda Kodiaq alınır mı alınmaz mı? Detaylar şöyle...

Yeni Kodiaq’ın dış görünümünde fark yaratan detaylar aydınlatma grubu ve ön tasarım stilinde gizli. Örneğin ince LED gündüz aydınlatmaları, farların üst kısmına konumlandırılmış. Bu far tasarımını Skoda’nın diğer modelleri dahil pek çok otomobilde görmüyoruz. Bu yönüyle çok yenilikçi bir tasarım diline sahip olduğunu söylemek mümkün. Kodiaq’ın yandan nasıl göründüğüne gelince yan tasarımında alaşım jant kullanılmış olması ve tavan çizgisi ile çok dinamik bir görünüm elde edilmiş. Arazi karakteri olan bir şehir otomobili havası var. Skoda Kamiq’in arkadan görünümüne baktığımızda Kodiaq ve Karoq ile benzer bir görünüm fark ediyoruz. Kodiaq ve Karoq arkadan bakınca oldukça sade bir görnümü var. Ters “L” formlu LED teknolojili stoplar kullanılmış. Tam ortada da SKODA adı yazıyor. Skoda Kamiq dış görünümünde karartılmış stopların, çok etkileyici bir derinlik katmış olduğu da dikkatten kaçmıyor. Panoramik cam tavan, özel tasarım 18 inçlik antrasit renkli alaşım jantlar da onu farklı kılan diğer tasarım özellikleri.

Skoda Kamiq Bagaj Hacmi ve Boyutları Boyutlar, bir otomobil hakkında bize çok şey söyler. Sadece boyutlarına bakarak, onun beklentimizi ne ölçüde karşılayacağını tahmin edebiliriz. Bazen kaslı bir görünüm aracın çok iri olduğunu düşündürse de gerçek boyutları minik sınıf bir otomobille aynı düzeyde olabilir. İşte tam da bu nedenle otomobil alırken boyutlarına ve bagaj hacmine bakmanızı öneriyoruz. Skoda Kamiq Uzunluk - Genişlik ve Diğer Boyutlar Uzunluk: 4241mm

Genişlik: 1793mm

Yükseklik: 1531mm

Dingil Mesafesi: 2651mm Skoda Kamiq Bagaj Özellikleri

İç mekan demişken en önemli ayrıntılardan biri olan bagaj hacmini atlamak olmaz. Skoda Kamiq bagajı, arka koltukların modüler yapısı ile kolayca büyüyebiliyor. 400 litre bagaj hacmi 1395 litreye kadar büyüyebiliyor. Skoda Kamiq İç Mekan Özellikleri / Skoda Kamiq’in İçi Nasıl? B SUV segmentine göre oldukça kaliteli iç mekan detayları var. 9,2 inçlik ekranı ile de segmentinde rakiplerine fark atıyor. Çünkü hiç birinde bu kadar büyük ekran yok. Beyaz, kırmızı ve bakır renkli iç mekan aydınlatma seçeneği var. Ön cam - ön ve arka koltuk ısıtması gibi seçenekler de sunuluyor ki bunlar da segmentinin çok üstünde. İç mekan genişliği de oldukça iyi. 2651mm aks aralığı iç mekanı oldukça geniş kılmış. 73mm’lik arka koltuktaki diz mesafesi de yine rakiplerinde olmayan bir konfor.

Skoda Karoq ile Skoda Kodiaq arasında konumlanan araç, hemen hepsinin teknik donanımına hakim özellikler sunuluyor. “Kamiq’in içi nasıl” sorusu hakkında daha detaylı bilgi için şu listeye bi’ göz atalım: 8 hoparlörlü ses sistemine sahip

Standart donanım paketinde 6,5 inç ekran / orta seviyede 8 inç ekran / üst donanım paketinde 9,2 inç ekran seçeneği var.

Çift bölgeli tam otomatik klima sunuluyor.

Akıllı şarj alanı

Isıtmalı ön koltuklar

Navigasyon sistemi

3 farklı iç ambiyans aydınlatması Skoda Kamiq 2020 Motor Seçenekleri Neler? Benzinli Skoda Kamiq ne kadar yakar ya da dizel Skoda kamiq var mı...Bu soruların yanıtları için önce Kamiq dizel ve benzinli motor seçeneklerine bakalım. Öncelikle Kamiq motorları 4 farklı versiyonla satışa sunuluyor. 3 benzinli ve 1 de dizel motor seçeneği var. Benzinli Skoda Kamiq Motor Seçenekleri 1.0 TSI motor iki farklı güç seçeneğiyle satışa sunuluyor. Bunlar 95 veya 115 beygir güce sahip.

1.5 TSI motor seçeneğinde ise 150 beygir güç üreten ünite var. Bu motorlarla DSG şanzıman kombinasyonu yapılmış. Dizel Skoda Kamiq Motor Seçenekleri Yukarıda da bahsettiğimiz gibi sadece bir tane dizel Kamiq motoru var. Onun özellikleri de genel olarak şöyle: 1.6 TDI motor kullanılmış. Bu ünite, 115 beygir güç üretiyor. Sistem yedi ileri DSG şanzıman ile kombine edilmiş. Detaylar şöyle... Manuel Skoda Kamiq: 1.0 TSI 95 ps 175 nm tork motor ve 5 ileri manuel şanzımanla geliyor.

Manuel Kamiq: 1.0 TSI 115 ps 200 nm tork motor, 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG şanzımanla geliyor.

Otomatik Skoda Kamiq: 1.5 TSI 150 ps 250 nm tork motor 7 ileri DSG şanzımanla geliyor.

Otomatik 1,6 Kamiq: 1.6 TDI 115 ps 250 nm tork motor 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG şanzıman seçenekleriyle sunuluyor. Skoda Kamiq Ne zaman Türkiye’ye Gelecek? 2019 yılında Cenevre Otomobil Fuarında tanıtılan Kamiq, otomobil dünyasının bu aralar en çok merak ettiği modellerden biri. Etkileyici teknik özellikleri, sınıfına göre üstün hatta yön verecek nitelikleri, küçük SUV segmentinde yarışıyor olması ve tasarımı kadar Volkswagen imzası da onu çekici kılıyor.