2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Türkiye tekvando dalında iki madalya kazandı, Kadın Voleybol takımı Çin'i 3-0 yendi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu ilk maçında, son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3 - 0 mağlup etti.

Ariake Arena'da oynanan mücadelenin setlerini 25-21, 25-14 ve 25-14 alan Türkiye, bu sonuçla oyunlara galibiyetle başlamış oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ikinci maçını 27 Temmuz Salı günü Türkiye saati ile 10.25'te İtalya ile oynayacak.

Millilerde Ebrar Karakurt 18 sayı alırken Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Türkiye tekvando dalında iki madalya kazandı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, ilk madalyasını milli tekvandocu Hakan Reçber ile kazandı.

Bronz madalya kazanan erkeklerde son Avrupa şampiyonu Hakan Reçber, 68 kilogramda ilk tur karşılaşmasında Brezilya'dan Edival Pontes'i 25-18 yenerek çeyrek finale yükseldi. Reçber, çeyrek finalde ilk maçında 53 sayı çıkaran Büyük Britanyalı Bradly Sinden ile karşılaştı. Bradly karşısında Hakan ilk settte sayı alamadı (14-0). İkinci set 19-15, son final seti ise 39-19 olunca bir dakika kala 20 sayı fark olduğu için karşılaşma sona erdi. Hakan Reçber böylece yarı final şansını kaybetti.

Bronz madalya maçı için Büyük Britanyalı Bradly Sinden'in finale çıkmasıyla Hakan Reçber, Yeni Zelandalı Tom Burs ile repesaj karşılaşması oynadı. Reçber, Burs'u 23-8 yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya için Bosna-Hersekli Nedzad Husic ile karşılaşan 21 yaşındaki Reçber, maçı 22-13 alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye ikinci madalyası, tekvando branşında ilk defa olimpiyatta mücadele eden Hatice Kübra İlgün'den geldi. İlgin, Mülteci Olimpiyat Takımı'ndan Kimia Alizadeh'i 8-6 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilogram ilk tur karşılaşmasında Kosta Rika'dan Nishi Lee Lindo Alvarez'i 16-5 yenerek çeyrek finale yükseldi. İlgün'ün çeyrek finalde rakibi Amerikalı Anastasija Zolotic odu. Son yıllarda rakibini 4 defa yenen İlgün, Zolotic karşısında 17-9 yenilerek yarı final şansını kaybetti.

İlgün, Amerikalı Anastasija Zolotic finale yükselince repesaj maçında Faslı Nada Laaraj ile karşılaştı. Maçı 6-0 kazanan İlgün bronz madalya için tatamiye çıktı. İlgün, Fas'tan Nada Laaraj'ı 6-0 mağlup ederek bronz madalya karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.

Mülteci Olimpiyat Takımı'ndan Kimia Alizadeh ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün, ilk seti 3-2 yenik tamamladı ancak ikinci seti 4-3 alarak final setine girdi. Kimia Alizadeh karşısında rahat bir galibiyet alan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyat oyunlarında koronavirüs vakaları artıyor

Olimpiyat oyunları devam ederken bir yandan da olimpiyatlarla bağlantılı koronavirüs vakalarının sayısı artıyor.

Tokyo'da pazar günü 1763 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken Olimpiyat Oyunları organizatörleri, aynı gün 10 yeni Covid-19 vakası açıkladı.

İki sporcu, altı Olimpiyat çalışanı, bir basın mensubu ve bir üstlenicinin aralarında bulunduğu Covid-19 vakalarıyla birlikte oyunlardaki toplam vaka sayısı 132'ye yükselmiş oldu.