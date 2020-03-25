2020 TUS tercih dönemi başladı! Kontenjanlar açıklandı ve AİS’te TUS tercih ekranı açıldı!

2020 TUS tercih dönemi ÖSYM’nin resmi duyurusu ile başladı. Tıpta Uzmanlık Sınavı adaylarının terich işlemlerini 31 Mart 2020 saat 23:59’a kadar tamamlamaları gerekmektedir. Diğer ÖSYM sınavlarında olduğu adaylar tercih işlemlerini AİS girişi ile gerçekleştirecekler.
TUS tercih işlemlerini aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz AİS ekranından yapmanız gerekmtekdir.
ÖSYM duyurusunda adayların tercih işlemleri sırasında yararlanacakları bilgileri ve tercihler için kullanılacak kontenjan tabloları da paylaştı.
TUS Başvuru bilgileri için tıklayınız
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