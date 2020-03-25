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2020 TUS tercih dönemi başladı! Kontenjanlar açıklandı ve AİS’te TUS tercih ekranı açıldı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.03.2020 16:44 | Son Güncelleme

2020 TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı tercih dönemi ÖSYM’nin duyurusu ile başladı. Adaylar AİS üzerinden ÖSYM’nin sitemine girerek tercihlerini işleyecekler. İşte AİS giriş bağlantısı ve ÖSYM’nin TUS tercih dönemi ile ilgili detaylar, 2020-TUS 1. Dönem Tercih Bilgileri ve Tablolar...

2020 TUS tercih dönemi başladı! Kontenjanlar açıklandı ve AİS’te TUS tercih ekranı açıldı!

2020 TUS tercih dönemi ÖSYM’nin resmi duyurusu ile başladı. Tıpta Uzmanlık Sınavı adaylarının terich işlemlerini 31 Mart 2020 saat 23:59’a kadar tamamlamaları gerekmektedir. Diğer ÖSYM sınavlarında olduğu adaylar tercih işlemlerini AİS girişi ile gerçekleştirecekler.

AİS GİRİŞİ İLE TUS TERCİHİ

TUS tercih işlemlerini aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz AİS ekranından yapmanız gerekmtekdir.

AİS girişi için tıklayınız

TUS 1. DÖNEM TERCİH BİLGİLERİ VE TABLOLAR

ÖSYM duyurusunda adayların tercih işlemleri sırasında yararlanacakları bilgileri ve tercihler için kullanılacak kontenjan tabloları da paylaştı.

TUS Başvuru bilgileri için tıklayınız

TUS Tablo-2 için tıklayınız

TUS Tablo-3 için tıklayınız

TUS Tablo-4 için tıklayınız

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tus tercih kontenjan

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