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  4. 2020 'Uluslararası Bitki Sağlığı Yılı' ilan edildi

2020 'Uluslararası Bitki Sağlığı Yılı' ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 12:57 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO - Food And Agriculture Organization of the United Nations) 2020’yi “Uluslararası Bitki Sağlığı Yılı” (IYPH) ilan etti.

İSTANBUL, (DHA) BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO - Food And Agriculture Organization of the United Nations) 2020’yi “Uluslararası Bitki Sağlığı Yılı” (IYPH) ilan etti.

Bu nedenle 2020’de bitki sağlığının korunmasıyla açlığı sonlandırmaya, yoksulluğu azaltmaya, çevreyi korumaya ve ekonomik gelişmeyi artırmaya nasıl yardımcı olabileceğine dair küresel farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Bitkilerin yediğimiz gıdaların yüzde 80'ini oluşturduğunu ve soluduğumuz oksijenin yüzde 98'ini ürettiğini hatırlatan Prof. Dr. Nail Öztaş, “Bitkiler böcek ve hastalıklardan sürekli ve artan bir tehdit altında. Her yıl küresel gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 40’ı bitki zararlıları ve hastalıklarından kaybediliyor. Bu da yıllık 220 milyar doların üzerinde tarımsal ticaret kayıplarına yol açıyor. Milyonlarca insanın açlıkla karşı karşıya kalmasına neden oluyor ve yoksul kırsal toplulukların birincil gelir kaynağı olan tarıma ciddi zararlar veriyor” diye konuştu.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için bitki sağlığını geliştirmeye yönelik politikaların ve eylemlerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, “FAO ve Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi (IPPC), bitki sağlığını teşvik etmenin yanı sıra, bu yılı başarılı kılmak için de faaliyetler yürütecek. Bu hepimizin de görevi” dedi.

FAO’nun 2020 yılı için temel hedefleri ise şöyle: “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ne ulaşmak için sağlıklı bitkilerin önemi konusunda farkındalık yaratmak, bitki sağlığının gıda güvenliği ve ekosistem işlevleri üzerindeki etkisinin vurgulanması, çevreyi korurken bitkileri sağlıklı tutmak için en iyi uygulamaların paylaşılması.”
Bitkileri veya bitki ürünlerini zararlılardan ve hastalıklardan uzak tutmanın ticareti de kolaylaştıracağına değinen Öztaş, “Bu çalışmalar, özellikle gelişmekte olan ülkeler için pazara erişim sağlayacak ve bitki sağlığı yönetmeliklerine ve standartlarına uyumu güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

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