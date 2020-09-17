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2020-YDS giriş belgeleri erişime açıldı

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.09.2020 14:30 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) giriş belgelerini eşirime açtı.

2020-YDS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 27 Eylül'de yapılacak 2020-YDS adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden 17 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca 2020-YDS için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.

AA

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