2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA)- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dijital hastane sayısı bakımından dünyada Amerika'dan sonra ikinci sıradayız" dedi. Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapan Koca, acil sağlık hizmetlerinde gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, Türkiye'nin tamamını kapsayan acil sağlık hizmetleri organizasyonunun kurulduğunu ifade ederek, bu yıl içerisinde 6 milyona yakın kişinin ambulanslarla sağlık tesislerine naklinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Ambulans sayılarına ilişkin de bilgi veren Koca, "5 bin 469 olan ambulans sayısını 2020'de 5 bin 600'e çıkarmayı hedefliyoruz. Standart ambulanslarımızın ulaşamadığı vakalara müdahale etmek amacıyla kullandığımız motosikletli acil müdahale ekiplerimizin sayısına 50 yeni motosiklet ekleyerek, 112'ye çıkarmayı planlıyoruz." dedi. Bakan Koca, gelecek yıl yeni açılacak istasyonlarla 112 olan istasyon sayısının da 2 bin 910'a yükseltileceğini belirtti. Hava ambulanslarıyla sürdürülen sağlık hizmetinin Türkiye geneline yaygınlaştırılmaya devam edileceğini dile getiren Koca, 3 ambulans uçak ve 17 helikopter ile Türkiye'nin tamamına hizmet verildiğini söyledi.

Hava ambulansı hizmetini kamu kaynakları ile yurt içinde ve yurt dışında ücretsiz olarak sunan tek ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Koca, 2008'den itibaren hava ambulansları ile 45 bin vakanın naklinin gerçekleştirildiğini ifade etti. Bakan Koca, Zeytin Dalı Harekatı sınır hattında kurulan acil müdahale istasyonlarında bugüne kadar bin 319 UMKE personeli, 887 adet 112 Acil Yardım Ambulansı ve 3 bin 243 sağlık personelinin görev yaptığını, Kilis Çobanbey'de sağlık hizmetinin sunulmaya devam ettiğini anlattı. -Barış Pınarı Harekatı'nda sağlık hizmetleri Sunumunda, Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürütülen sağlık hizmetlerine ilişkin de bilgi veren Koca, bölgede 17 adet Triaj Destek Merkezi kurulduğunu, 695 UMKE personeli görevlendirmesinin yapılarak sağlık hizmetlerinin verilmeye devam ettiğini, kurulan merkezlere 506 başvuru yapılarak gerekli müdahale ve sevklerin sağlandığını aktardı. Koca, Barış Pınarı harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn bölgelerinde bulunan mevcut hastanelerin hasar görmesi nedeniyle ilk etapta iki mobil poliklinik tır ile başlanılan sağlık hizmeti sunumuna, bakım onarımlarını yaparak faaliyete geçirilen Tel Abyad ve Resulayn Hastaneleri ile devam edildiğini söyledi.

- "Uzun süreli bakıma muhtaç hastalar için merkezlerimizi arttıracağız" Sağlık Bakanı Koca, uzun süreli bakıma muhtaç hastalar için palyatif bakım merkezlerinin sayısının arttırılacağını belirterek, 5 bin 360 olan palyatif bakım yatak sayısını gelecek yıl 5 bin 500'e çıkarmayı planladıklarını belirtti. Yatağa bağımlı hastalara, evde tıbbi bakım hizmeti sunarak devletin şefkatli elinin uzatıldığını böylece hastane sonrasında da hastaların yakından takip edildiğini ve sağlık hizmetinin sürekliliğinin sağlandığını vurgulayan Koca, "Evde sağlık hizmetleri ile 2012'den bugüne kadar 1 milyon 427 bin kişiye hizmet sunduk. 425 bin olan takipli hasta sayımızı 2020'de 450 bine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, anne sağlığını ve toplumun geleceğini tehdit eden endikasyon dışı sezaryen ile mücadelenin sürdürüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Sezaryenin kadın ve bebek sağlığını riske sokacak şekilde gereksiz yere yapılmasını önleme kararlılığındayız. Bu konuda kamu hastanelerinde ulaşmış olduğumuz hedefe özel sektör ve üniversite hastanelerinde de ulaşmayı amaçlıyoruz. Normal doğumun daha fazla tercih edilmesi için annelerimize travay-doğum-lohusa odalarında uygun şartları sunmaya gayret gösteriyoruz."

-Organ bağışında gönüllü sayını artırdık Bu yıl içerisinde 1 kemik iliği nakil merkezi ve 4 inme merkezini hizmete sunduklarını belirten Koca, hastane acil servislerini yeniden yapılandırmaya çalıştıklarını vurguladı. Koca, organ bağışında yürütülen kampanyalarla gönüllü bağışçı sayısının 515 bini aştığını kaydetti. İlik naklinde yabancı ülkelere bağımlılıktan kurtulmak için TÜRKÖK adıyla Ulusal Kemik İliği Bankasını kurduklarını hatırlatan Koca şunları söyledi: "Bugüne kadar 534 bin gönüllü bağışçı adayı sayısına ulaştık. TÜRKÖK’ün hizmet vermeye başladığı Nisan 2015 den bugüne kadar bin 576 hastamıza nakil yaptık. Böylece ülkemizde nakil olan hastaların kök hücrelerini kendi imkanlarımızla karşılama oranımız yüzde 87'ye ulaşmıştır." Koca, Suriye'de Çobanbey, Mare, El-Bab, Afrin, Azez-el Ehli ve Cerablus'ta toplam 660 yatağı bulunan 6 hastane ve 47 sağlık ocağı ile sağlık hizmeti sunulduğunun altını çizerek, "Ayrıca 200 yataklı Azez Vatan Hastanesinin tadilatı tamamlanınca hizmet vermeye başlayacaktır." bilgisini paylaştı.

- "127 milyon MHRS randevusu oluşturuldu" Bakan Koca, sağlık hizmetleri kapsamındaki süreçlerde de hızlı bir dijitalleşme yaşandığına dikkati çekerek, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) ilişkin de rakamlar verdi. Koca, "Vatandaşlarımız günün her saati 182 hattını arayarak, mhrs.gov.tr web sitesi veya mobil uygulama üzerinden aile hekimlerine ve istedikleri hastane ve polikliniklere randevu oluşturabilmektedir. MHRS üzerinden 2019 ilk 9 aylık dönemde 127 milyon randevu oluşturulmuştur." şeklinde konuştu. Hastanelerde dijitalleşme seviyesini arttırma yönünde yoğun çalışmalar yaptıklarını ifade eden Koca, "Dijitalleşme konusunda HIMMS kriterlerine göre Seviye 6 hastane sayımız 167, en üst seviye olan Seviye 7 hastane sayımız ise 3'e ulaşmıştır. Dijital hastane sayısı bakımından dünyada Amerika'dan sonra ikinci sıradayız." diye konuştu. - "Aşı konusunda Ar-Ge'den üretime geçmeyi hedefliyoruz" Türkiye'de aşı çalışmalarının Ar-Ge aşamasından üretim aşamasına getirilmesinin hedeflendiğine işaret eden Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Nihai amacımız ilaçta, aşıda, kan ürünlerinde, tıbbi cihazda kendi kendine yetebilen bir ülke olmaktır. Bir diğer hedefimiz de global pazarlarda rekabet edebilen bir üretim yapısına kavuşmaktır. 2018 yılında ilaç tüketim miktarı yaklaşık 2,4 milyar kutuya ulaştı.Son yıllarda yürüttüğümüz etkili saha çalışmaları ile Akılcı Antibiyotik Kullanımı çalışmalarımız neticesinde, 2011 yılında yüzde 35 olan içinde antibiyotik bulunan reçete yüzdesini yüzde 30 azalış ile 2018 yılında yüzde 24,55’e indirdik." - Şehir hastaneleri Bakanlık olarak sağlık personelinin dengeli dağıtılmasını sağlamak için uğraş verdiklerini de anlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "2002 yılında uzman hekim başına düşen nüfus açısından en yüksek ve en düşük il arasında 13 kat fark var iken bugün bu fark 2 kata inmiştir. 3 yılda sağlık alanında hizmette kalite çıtasını yükselten 13 bin 423 yataklı 10 şehir hastanemizi vatandaşlarımızla buluşturduk. 14 bin 992 yatak kapasiteli 9 adet Kamu Özel İşbirliği Modeli şehir hastanesi için inşaatları devam ediyor. Genel Bütçe kaynaklarıyla 6 bin 100 yatak kapasiteli 3 şehir hastanesi için proje ihale ilanına çıkılmıştır."

Bakan Koca, 2023 hedefine yürüyen güçlü Türkiye'de şehir hastanelerini sağlıkta gelinen ve hizmetin alınabildiği son nokta olarak planladıklarının altını çizdi. - 2020 bütçesi Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının yanı sıra bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2020 yılı bütçesi hakkında da bilgi veren Koca, sözlerini şöyle tamamladı: "Sağlık Bakanlığı Merkezi Yönetim 2020 yılı toplam bütçesi 58 milyar 876 milyon TL'dir. Bütçemizde; personel ödenekleri 30 milyar 217 milyon TL, diğer cari ödenekler 18 milyar 49 milyon TL ve yatırım ödenekleri 10 milyar 610 milyon TL'dir. Ayrıca bağlı kuruluşlarımızdan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün bütçesi 152 milyon, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bütçesi 170 milyon, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçesi ise 80 milyon TL olarak planlanmıştır." Bakan Koca konuşmasının sonunda bütçenin hayırlı olması temennisinde bulundu. - Alkış tepkisi Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasının bitmesinin ardından bakanlık bürokratlarının alkışlaması milletvekillerinin tepkisini çekti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, böyle bir uygulamanın olmadığını belirtti.