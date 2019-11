2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Başkan olduğumuzda 48 bin olan uluslararası öğrenci sayımız şu an 172 bin. Avrupa'nın hiç bir ülkesinde bu artış oranı yok." dedi.

YÖK Başkanı Saraç, Türkiye'nin yükseköğretim kadın öğretim elemanı sayısının artış gösterdiğini dile getirdi.

YÖK'ün karar alma yöntemleri ve ilgi alanları ile odaklandığı noktaların değişmesine yönelik adımlar attıklarını anlatan Saraç, bu bağlamda bağımsız Kalite Kurulu'nun kurulduğunu anımsattı.

Saraç, diğer taraftan Türkiye'deki üniversitelerin birbirlerine benzedikleri yönündeki eleştirileri de dikkate alarak yükseköğretime çeşitlilik getirmeye yönelik 4 yıl önce başlattıkları iki proje bulunduğunu söyledi.

Yekta Saraç, Anadolu'daki her üniversitenin bölgelerinde İTÜ, ODTÜ gibi eğitim verebileceklerini ifade ederek, "Misyonlar verdik. O verilen misyonlar çerçevesinde de şu an için belki mütevazı ama kamu kaynaklarından bu alanlara has olmak üzere tahsis yapılıyor, yükseköğretim kurumu olarak biz de kadro tahsisi yapıyoruz." diye konuştu.

- "Komisyon üyelerine geniş bir sunum yapalım"

Yükseköğretim sistemini yapısal olarak değiştirebilecek unsurlardan birinin de uluslararasılaşma olduğunu dile getiren Saraç, bu unsurun, ülkenin görünürlüğüne katkı sağladığını, öte yandan nitelik ve kalitenin de uluslararası normlara taşınmasını gerekli kıldığını vurguladı.