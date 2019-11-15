2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Başkan olduğumuzda 48 bin olan uluslararası öğrenci sayımız şu an 172 bin. Avrupa'nın hiç bir ülkesinde bu artış oranı yok." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığının 2020 yılına ilişkin bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

Milletvekillerinin talebi üzerine komisyona bilgi veren Saraç, Plan ve Bütçe Komisyonunda ilk kez sunum yapacağını belirterek, duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye'deki toplam 207 üniversitenin 129'u devlet, 73'ü vakıf ve 5'inin de müstakil meslek yüksekokulu olduğunu anlatan Saraç, öğrenci sayısının 7 milyon 800 bine ulaştığını, öğretim elemanı sayısının ise 168 bin olduğunu aktardı.

Saraç, yükseköğretimdeki kız öğrenci sayısının 3 milyon 700 bin olduğunu belirtti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Saraç'a "kız" yerine "kadın" demesi konusunda tepki gösterdi. Bunun üzerine Saraç'ın "Hoca olarak amfilerde 'kızım' diyoruz, 'kadınım' demiyoruz. Onun için biz 'kız öğrenci' diyoruz." ifadelerini kullanması komisyon salonunda gülüşmelere yol açtı.