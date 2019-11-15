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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 12:21 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: - "Başkan olduğumuzda 48 bin olan uluslararası öğrenci sayımız şu an 172 bin. Avrupa'nın hiç bir ülkesinde bu artış oranı yok" - "YÖK 100/2000 Doktora Projesinde burslandırılan öğrenci sayısı 4 bin 250 kişiye ulaştı. Burslandırılmalarıyla alakalı olumsuz, sıkıntılı tek bir şikayet dahi söz konusu değildir"

TBMM (AA) - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Başkan olduğumuzda 48 bin olan uluslararası öğrenci sayımız şu an 172 bin. Avrupa'nın hiç bir ülkesinde bu artış oranı yok." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığının 2020 yılına ilişkin bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

Milletvekillerinin talebi üzerine komisyona bilgi veren Saraç, Plan ve Bütçe Komisyonunda ilk kez sunum yapacağını belirterek, duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye'deki toplam 207 üniversitenin 129'u devlet, 73'ü vakıf ve 5'inin de müstakil meslek yüksekokulu olduğunu anlatan Saraç, öğrenci sayısının 7 milyon 800 bine ulaştığını, öğretim elemanı sayısının ise 168 bin olduğunu aktardı.

Saraç, yükseköğretimdeki kız öğrenci sayısının 3 milyon 700 bin olduğunu belirtti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Saraç'a "kız" yerine "kadın" demesi konusunda tepki gösterdi. Bunun üzerine Saraç'ın "Hoca olarak amfilerde 'kızım' diyoruz, 'kadınım' demiyoruz. Onun için biz 'kız öğrenci' diyoruz." ifadelerini kullanması komisyon salonunda gülüşmelere yol açtı.

YÖK Başkanı Saraç, Türkiye'nin yükseköğretim kadın öğretim elemanı sayısının artış gösterdiğini dile getirdi.

YÖK'ün karar alma yöntemleri ve ilgi alanları ile odaklandığı noktaların değişmesine yönelik adımlar attıklarını anlatan Saraç, bu bağlamda bağımsız Kalite Kurulu'nun kurulduğunu anımsattı.

Saraç, diğer taraftan Türkiye'deki üniversitelerin birbirlerine benzedikleri yönündeki eleştirileri de dikkate alarak yükseköğretime çeşitlilik getirmeye yönelik 4 yıl önce başlattıkları iki proje bulunduğunu söyledi.

Yekta Saraç, Anadolu'daki her üniversitenin bölgelerinde İTÜ, ODTÜ gibi eğitim verebileceklerini ifade ederek, "Misyonlar verdik. O verilen misyonlar çerçevesinde de şu an için belki mütevazı ama kamu kaynaklarından bu alanlara has olmak üzere tahsis yapılıyor, yükseköğretim kurumu olarak biz de kadro tahsisi yapıyoruz." diye konuştu.

- "Komisyon üyelerine geniş bir sunum yapalım"

Yükseköğretim sistemini yapısal olarak değiştirebilecek unsurlardan birinin de uluslararasılaşma olduğunu dile getiren Saraç, bu unsurun, ülkenin görünürlüğüne katkı sağladığını, öte yandan nitelik ve kalitenin de uluslararası normlara taşınmasını gerekli kıldığını vurguladı.

Yurt dışından gelen yabancı öğrencilerin uluslararası öğrenci olarak adlandırıldığını belirten Saraç, "Başkan olduğumuzda 48 bin olan uluslararası öğrenci sayımız şu an 172 bin. Avrupa'nın hiç bir ülkesinde bu artış oranı yok." ifadesini kullandı.

Saraç, uluslararası öğrencilerin, genellikle yakın coğrafya ülkelerinden geldiğini, Türkiye'de Balkanlar, Afrika, Orta Avrupa'dan uluslararası öğrenciler bulunduğunu bildirdi.

İktidar ve muhalefet parti milletvekillerini yaklaşık 2 ay önce YÖK'e davet ettiklerini, bazı milletvekillerinin bu toplantıya katıldığını anlatan Saraç, TBMM Plan ve Komisyonu üyelerini davet ederek, geniş bir sunum yapmak istediklerini dile getirdi.

Saraç, YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin 4 yıl önce başlatıldığını anımsatarak, aralarında robotik, nano teknolojinin de bulunduğu alanlarda doktoralı insan yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Saraç, "YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nde burslandırılan öğrenci sayısı 4 bin 250 kişiye ulaştı. Burslandırılmalarıyla alakalı olumsuz, sıkıntılı tek bir şikayet dahi söz konusu değildir. En iyi üniversitelerimizdeki bu kişilerin asgari ücretin üstünde ülkenin öncelikli alanlarında da eğitimlerini almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç

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