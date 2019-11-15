HABER

2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 23:15 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: - "Öğrenci affı ile ilgili çalışmamız yok, bu zaten yasama gerektirir" - "(Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi) İçeriği itibarıyla hiçbir problem yok. Meclisimiz bu konuda Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurmuş. Belki bu başlığı taşımak mümkün ama kelimelerin üzerinde birbirimizi kırmamamız, toplumu birbirine düşürmememiz lazım diye düşünüyorum" - "YÖK, bizden önce şu şekilde şikayet ediliyordu, 'Niye üniversitelere bu kadar müdahale ediyor?' Şimdi ise YÖK şikayet ediliyor, 'Niye üniversitelere müdahale edilmiyor?' diye. Bu noktaya gelmemiz gerçekten beni çok mutlu ediyor"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç öğrenci affı ile ilgili çalışmanın bulunmadığını bildirdi.

Saraç, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve ÖSYM Başkanlığı ile bağlı kuruluşların 2020 bütçeleri ve 2018 yılına ait kesin hesaplarının görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Üniversite kontenjanlarını geniş katılımlı kurulların rasyonel planlamalarıyla belirleyen bir sisteme geçen yıl geçildiğini dile getiren Saraç, böylece tüm üniversite bölümleri ve meslek yüksekokullarında önemli bir doluluk oranı yakaladıklarını söyledi.

Milletvekillerinin dile getirdiği mezun-istihdam ilişkisinin sadece YÖK'ün değil devlet politikası olarak belirlenecek bir husus olduğuna dikkati çeken Saraç, planlamayı yaptıklarını ancak başka desteklerin gerekliliğini vurguladı.

Özel üniversitelerin neden kurulduğu yönünde 3 farklı sorunun sorulduğuna işaret eden Saraç, "Bu üniversiteleri biz kurmuyoruz, yasayla kuruluyor." ifadesini kullandı.

Saraç, başka bir soruyu yanıtlarken, "Öğrenci affı ile ilgili çalışmamız yok, bu zaten yasama gerektirir. Son af 500 bin kişiyi sisteme soktu. Eğitim sistemi tek bir pastadır, dilimleri kesilmiştir. Eğitimi biz başarıya endeksli bir şekilde kurgulamamız, popülist yaklaşımlarla kurgulamamamız lazım." dedi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi'nin kaldırılmasına ilişkin de Saraç, bu konuda içerik itibarıyla hiçbir sorununun bulunmadığını, ancak getirilen her hususun toplumda geniş bir mutabakata zemin teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.

Buradaki durumda farklı algılamaların toplumda birtakım ayrışmalara yol açtığını belirten Saraç, "Ama içeriği itibarıyla hiçbir problem yok. Meclisimiz bu konuda Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurmuş. Belki bu başlığı taşımak mümkün ama kelimelerin üzerinde birbirimizi kırmamamız, toplumu birbirine düşürmememiz lazım diye düşünüyorum. Ama içerik itibarıyla hiçbir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Yekta Saraç, bir bildiriye imza atmasından ötürü ihraç edilen akademisyenlerle ilgili sorunun, "Barış Akademisyenleri" şeklinde sorulmasını eleştirerek, "Ben de bu metni okudum, metin çok sert, ağır ve suçlayıcı bir husus. Kamuoyunda, Barış Akademisyenleri diye adlandırılan ama toplumun büyük bir kesimini rencide edip yaralayan o metinle ilgili birtakım üniversitelerimiz işlemler tesis etmiştir. İşlem tesis eden neresi? Üniversiteler tesis etmiştir bu işlemleri. YÖK, bizden önce şu şekilde şikayet ediliyordu, 'Niye üniversitelere bu kadar müdahale ediyor?' Şimdi ise YÖK şikayet ediliyor, 'Niye üniversitelere müdahale edilmiyor?' diye. Bu noktaya gelmemiz gerçekten beni çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şaşırtan anlar! Akan trafiğin arasında... Şaşırtan anlar! Akan trafiğin arasında...
Malatya'da tarihi eser ve uyuşturucu hap ele geçirildiMalatya'da tarihi eser ve uyuşturucu hap ele geçirildi
Yerel basının ikinci yargı paketi endişesiYerel basının ikinci yargı paketi endişesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda YÖK Başkanı Yekta Saraç

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne olacak? Merkez Bankası açıkladı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

Büyük skandal! Türkiye'yi seçti, tehdit edildi

Büyük skandal! Türkiye'yi seçti, tehdit edildi

S-400 ve F-35 için önemli gelişme!

S-400 ve F-35 için önemli gelişme!

'Sizi biz Müslüman yaptık' demişti! Trabzonlulardan özür diledi

'Sizi biz Müslüman yaptık' demişti! Trabzonlulardan özür diledi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur ve Müslüm Gürses ne zaman evlendi

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur ve Müslüm Gürses ne zaman evlendi

Sahil Güvenlik Komutanlığına memur alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı yapacak!

İstanbul’da "Yeditepe Huzur" uygulaması

Helikopter havadan destek verdi, polisler denetim yaptı

Lahmacun yedikten sonra hastaneye akın ettiler!

Bir zehirlenme vakası daha! Hastaneye akın ettiler

İran'da benzine yapılan zam protesto edildi! Ruhani'den açıklama

İran'da benzine yapılan zam protesto edildi! Ruhani'den açıklama

Otogarda silahlı saldırı: Biri turist 3 yaralı

Otogarda silahlı saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.