2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Ekonomik sorunlara yönelik iktidarın gereken tedbirleri almadığını savunan Öztrak, "Ne tedbir alınıyor diye baktığımız zaman varsa yoksa pansuman, varsa yoksa aspirin tedavisi. Yandaşların kredilerini erteliyoruz, vatandaşlara da vergi ve zam bol miktarda. Bir de yaldızlı programlar ve sunumlar." diye konuştu.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin hiçbir iktidar milletvekilinin şehir hastaneleri sözleşmelerinden haberdar olmadığını iddia etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

TBMM (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "Orta Vadeli Program'ın altında 'değişim başlıyor' yazıyor. Bir de Sayın Bakan il il dolaşıyor 'dengelendik, dengeleniyoruz, her şey çok iyi gidiyor.' diyor. Bu nasıl dengelenmedir ki iki kabine arkadaşınızın aile şirketleri zor durumda." dedi.

Yeni Ekonomi Programı'nın hazırlanması aşamasında esnafın, sendikanın, ziraatçının, çiftçinin yer almadığını savunan Öztrak, "Orta Vadeli Program'ın altında 'değişim başlıyor' yazıyor. Bir de Sayın Bakan il il dolaşıyor 'dengelendik, dengeleniyoruz, her şey çok iyi gidiyor.' diyor. Bu nasıl dengelenmedir ki iki kabine arkadaşınızın aile şirketleri zor durumda. Bu nasıl bir dengelenme? Tarım Bakanının aile şirketi de Turizm Bakanının aile şirketi de zor durumda." değerlendirmelerinde bulundu.

Öztrak'ın konuşması sırasında ve sonrasında AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında bir süre tartışma yaşandı.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, mali müşavirlerin sorunları hakkında bilgi verdi ve taleplerini dile getirdi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Türkiye ekonomisinin önündeki en önemli problemlerin başında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geldiğini, sistemin ekonominin yönetilmesinde merkezileşmeye neden olduğunu öne sürdü.

- "SGK ve vergi borçları bir kez daha yapılandırılsın"