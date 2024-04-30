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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İmamoğlu'nun Hamas sözlerine tepki: 'Yanlış bir açıklama olarak değerlendiriyoruz'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
30.04.2024 17:11
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik öğretmen atamalarıyla ilgili bir soru üzerine "Takvim çalışması yapılıyor yakında açıklanır." yanıtını verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hamas ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine Çelik, Hamas'ın terör örgütü olarak nitelendirilmesi yanlıştır. Yanlış bir açıklama olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İmamoğlu'nun Hamas sözlerine tepki: 'Yanlış bir açıklama olarak değerlendiriyoruz'

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı basına kapalı olarak yapıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"KÜRESEL VİCDAN AYAKTA"

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Gazze'deki durum birinci gündemimiz olmaya devam ediyor. Küresel vicdan ayakta. Halklar yakın tarihte görülmemiş şekilde Filistin davasında tavır koymaya devam ediyor. Öğrenciler ve siyasetçiler tepkilerini ifade ediyor. Her ne olursa olsun insanlık vicdanı çeşitli dinlerden, milletlerden soylu insanlar bu soykırımı yenecektir. Cumhurbaşkanımızın koyduğu iradeyle şunu söyleyebiliriz ki bütün vatandaşlarımızın duruşu sayesinde siyonizm burayı işgal edememiştir. Söz konusu Siyonizm olunca bütün hak ve hürriyetler askıya alınıyor."

"IRAK PKK'YI TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNE ALMALI"

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Irak'a bir ziyareti oldu. Görüşmenin başlıkları çok kapsamlıydı. Tek seferde en çok anlaşma imzalanan ziyaretlerin başında gelmektedir. Önemli konulardan bir tanesi terörle mücadeledir. PKK Irak'ın toprak bütünlüğüne de karşı olan bir terör örgütüdür. Irak, PKK’yı terör örgütleri listesine almalı.

Türkiye, Kalkınma Yolu Projesi’ne büyük destek veriyor. Bölgede, projenin hayata geçmesini istemeyen pek çok odak var.
Almanya ile mevcut iş birliklerini geliştirme konusunda dünyaya örnek olabilecek çok önemli çalışmalara imza atabiliriz.

Ömer Çelik, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik bir soru üzerine "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çeşitli testlerden geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız da daha önce ifade etti, aksayan yönlerin düzeltilmesi mümkündür." dedi.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Çelik öğretmen atamalarıyla ilgili bir soruya "Atama bekleyen arkadaşlarımıza sevgilerimizi saygılarımızı iletiyorum. Bir takvim çalışıyor kısa zamanda açıklarlar. Kendileri her zaman bizim gündemimizde. Genç kardeşlerimizin atama konusundaki hissiyatlarını takdirle karşılıyoruz. Takvim çalışması yapılıyor yakında açıklanır." yanıtını verdi.

İMAMOĞLU'NUN HAMAS AÇIKLAMASI

"Hamas'ın terör örgütü olarak nitelendirilmesi yanlıştır. Bu açıklamayı yanlış bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Ne olursa olsun sivillere yönelik saldırıyı kabul etmiyor doğru bulmuyoruz ma şöyle bir nokta var ki, esas mesele Hamas meselesi değil, Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikalarla Filistinlilere uyguladığı katliam siyasetidir. Bunu her zaman söylüyoruz. Hamas seçimlere girdi ve kazandığı için yasak getirildi. İsrail'in bile seçimlere girmesine izin verdiği bir partiye terör örgütü demek yanlıştır. Ortada bir terör varsa Netanyahu'nun soykırımcı politikasıdır. "

ERDOĞAN VE ÖZEL GÖRÜŞMESİ

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli arasındaki görüşmesi kendi rutini içerisinde de bu istişareler sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya değindi ve son derece verimli bir toplantı olduğunu söyledi. Sayın Özel'i de kabul edecekler. Seçim sonrasındaki istişare süreci bu şekilde devam etmiş olacak."


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Ömer Çelik ak parti
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