2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda 'milli tank-palet' tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan başkanlığında toplandı.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN PROTESTO

Toplantı başlamadan önce, CHP'li milletvekilleri, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikasının işletme hakkının devriyle ilgili "protesto dövizleri" açtılar.

CHP'li milletvekilleri, "25 yıllık bedelsiz devir peşkeş değil de nedir?", "Tank Palet fabrikasıyla ilgili milletten neyi gizliyorsunuz?" diye seslendiler. AK Parti'li milletvekilleri de CHP'li milletvekillerine, sorularını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bütçe görüşmeleri sırasında sorabileceklerini ifade ettiler.

'ŞOV YAPIYORSUNUZ'

CHP ve AK Parti'li milletvekilleri arasında bir süre tartışma yaşandı. AK Partili milletvekilleri CHP’lilere “Satış yok, satış yok”, “kameralar varken şov yapıyorsunuz” diye seslendi.

Daha sonra salona gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milletvekilleriyle tokalaştıktan sonra bütçe sunumuna başladı.

(Ajanslar)

