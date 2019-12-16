2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, "Melen Barajı hala ortada yok. Ortada olmayan sadece Melen Barajı değil, yaklaşık 1,5 milyar lira da ortada yok. Sorumlular da ortada yok." dedi.

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçeleri üzerinde HDP Grubu adına konuşmalar yapıldı.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan bu yana bütün sağ popülist iktidarların temel amacının devleti bir şirket gibi yönetmek olduğunu savunarak, bugün de devletin bir şirket gibi yönetildiğini öne sürdü.

Turan, "Tarım Bakanlığı, Erdoğan şirketler grubunun bir departmanı haline dönüşmüş ve ne yazık ki Tarım Bakanı da bu departmanın CEO'su olmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankasının Simit Sarayı'nı almak için 500 milyon dolar ödeyeceğini belirten Turan, "Simit Sarayı, sarayın simidi haline dönüşmüş durumda." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, İstanbul'un her türlü su sorununun Melen Barajı ile çözüleceğinin belirtildiğini ancak barajın hala hizmete açılmadığını söyledi.