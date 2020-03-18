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2020 YKS, LGS, MSÜ, KPSS ve ALES ertelendi mi? Bakan Selçuk ve Cumhurbaşkanı açıkladı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 18.03.2020 23:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü’ndeki toplantı sonrası ulusa seslenerek koronavirüs önemleri kapsamında alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS ve YKS’nin ertelenme durumuna dair de yorum da bulundu. Peki öğrencilerin, akademisyen adaylarının, memur adaylarının vb. önündeki YKS, LGS, MSÜ, KPSS ve ALES sınavları ertelenecek mi?

2020 YKS, LGS, MSÜ, KPSS ve ALES ertelendi mi? Bakan Selçuk ve Cumhurbaşkanı açıkladı!

Koronavirüs nedeniyle okulları tatil edilen öğrenciler, üniversite adayları, memur adayları ve akademisyen adaylarının önünde onları bekleyen sınavlar. Peki 2020 yılında yapılacak YKS, LGS, MSÜ, KPSS ve ALES sınavları ertelendi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan son koronavirüs toplantısında sınavlarla ilgili bir karar alındı mı?

2020 YKS, LGS, MSÜ, KPSS ve ALES ERTELENECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında YKS ve LGS’ye şu şekilde değindi:

“Hazirandaki Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları, tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. (LGS ve YKS) Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz.”

Yani henüz bu sınavlarla ve yakındaki MSÜ, KPSS ve ALES ile de ilgili bir erteleme kararı bulunmuyor. Nitekim Bakan Selçuk'ta katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarda henüz erteleme kararı olmadığını ifade etti.

YKS 2020 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre YKS 2020 sınavları (TYT; AYT; DYT) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

LGS 2020 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığının merkezi sınav takvimine göre LGS 2020 7 Haziran tarihinde yapılacak.

MSÜ 2020 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ 2020 sınavı 29 Mart tarihlerinde yapılacak.

KPSS 2020 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS 2020 (Alan Bilgisi, ÖABT, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 19 Temmuz, 25- 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

ALES 2020 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre ilk ALES 2020 sınavı 3 Mayıs tarihinde yapılacak.

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