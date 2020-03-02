2020 YÖKDİL soruları ve cevapları AİS’te yayımlandı! İşte YÖKDİL soru kitapçıkları

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Mart 2020 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz AİS sayfasından ÖSYM hesabınıza giriş yapıp soru kitapçığınızı ve cevapları görüntüleyebilirsiniz.

YÖKDİL 2020 sınavına giren adaylar sınavdan çıktıktan sonra sınavlarının nasıl geçtiğini, kaç puan alacaklarını hesaplamaya başladılar. Adayların sınav sonuçları açıklanmadan önce alacakları puanı kestirebilmeleri için en iyi şanları soru kitapçığını ce cevap anahtarını kontrol etmek. Nitekim ÖSYM yaptığı duyuru ile YÖKDİL soruları ve cevaplarını adayların erişimine açtı.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bu sorunun cevabı ÖSYM’nin sınav takviminde 26 Mart Perşembe olarak açıklanmış durumda. Tabii o gün saat kaçta ilan edileceği ise belli değil. YÖKDİL adayları sınav sonuçlarının açıklanacağı perşembe günü ÖSYM’den gelecek son dakika gelişmeleri Mynet’ten takip ederek sınav sonuçlarını öğrenebilirler.

