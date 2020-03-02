HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2020 YÖKDİL soruları ve cevapları AİS’te yayımlandı! İşte YÖKDİL soru kitapçıkları

2020 YÖKDİL soruları ve cevapları AİS’te yayımlandı! İşte YÖKDİL soru kitapçıkları

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.03.2020 16:11 | Son Güncelleme

Haftasonu YÖKDİL sınavına giren adayların sınav sonuçları öncesi beklediği ilk açıklama ÖSYM’den geldi. ÖSYM 2020 YÖKDİL soruları ve cevaplarını adaylarla paylaştı. İşte YÖKDİL soru kitapçıkları ve cevap anahatarı ile ilgili detaylar ve YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih...

2020 YÖKDİL soruları ve cevapları AİS’te yayımlandı! İşte YÖKDİL soru kitapçıkları

YÖKDİL 2020 sınavına giren adaylar sınavdan çıktıktan sonra sınavlarının nasıl geçtiğini, kaç puan alacaklarını hesaplamaya başladılar. Adayların sınav sonuçları açıklanmadan önce alacakları puanı kestirebilmeleri için en iyi şanları soru kitapçığını ce cevap anahtarını kontrol etmek. Nitekim ÖSYM yaptığı duyuru ile YÖKDİL soruları ve cevaplarını adayların erişimine açtı.

YÖKDİL 2020 SORULARI VE CEVAPLARI AİS’TE

Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz AİS sayfasından ÖSYM hesabınıza giriş yapıp soru kitapçığınızı ve cevapları görüntüleyebilirsiniz.

YÖKDİL 2020 soru kitapçıkları için tıklayınız

ÖSYM’NİN SORU KİTAPÇIĞI DUYURUSU

01 Mart 2020 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2020-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Mart 2020 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bu sorunun cevabı ÖSYM’nin sınav takviminde 26 Mart Perşembe olarak açıklanmış durumda. Tabii o gün saat kaçta ilan edileceği ise belli değil. YÖKDİL adayları sınav sonuçlarının açıklanacağı perşembe günü ÖSYM’den gelecek son dakika gelişmeleri Mynet’ten takip ederek sınav sonuçlarını öğrenebilirler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi? 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi?
ALES başvuru dönemi yaklaşıyor!ALES başvuru dönemi yaklaşıyor!
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
YÖKDİL yökdil soruları

En Çok Okunan Haberler

Şehit cenazesine damga vurdu! Herkes bu görüntüyü konuşuyor

Şehit cenazesine damga vurdu! Herkes bu görüntüyü konuşuyor

Bir zamanlar genç kızların gözdesiydi! Şimdi ise...

Bir zamanlar genç kızların gözdesiydi! Şimdi ise...

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Ağrı'da roketli saldırı!

Ağrı'da roketli saldırı!

Putin: Kimse ile savaşa hazırlanmıyoruz

Putin: Kimse ile savaşa hazırlanmıyoruz

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Bakan Selçuk'tan okullara uyarı: Bir oyun yayılıyor

Bakan Selçuk'tan okullara uyarı: Bir oyun yayılıyor

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Diğer Haberler
YKS başvuruları için yarın son gün!

YKS başvuruları için yarın son gün!

2020 İOKBS ne zaman yapılacak? Bursluluk başvurusu ne zaman alınacak?

İOKBS başvuru dönemi ne zaman başlayacak?

ALES başvuru tarihi ne zaman? 2020’nin ilk ALES’i bekleniyor!

ALES başvuru dönemi yaklaşıyor!

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

YÖKDİL soruları ve cevapları, kitapçıklar ne zaman yayımlanacak?

YÖKDİL soruları ve cevapları, kitapçıklar ne zaman yayımlanacak?

2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.