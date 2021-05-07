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2021 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi gün? Anneler Günü ne zaman kutlanıyor?

07.05.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneler günü her yıl olduğu gibi bu sene de hediyeler ve anlamlı mesajlarla kutlanıyor. Anneler günü her ülkede farklı tarihlerde kutlanırken, ülkemizde Mayıs’ın ikinci haftasına denk gelen Pazar günü kutlanıyor. Bu özel günde her yaştan çocuklar, annelerine olan saygısını ve sevgisini çeşitli şekillerde dile getiriyor. Mayıs ayının ikinci Pazar gününe az bir zaman kala da vatandaşlar anneler gününe denk gelen tarihi araştırıyor.

2021 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi gün? Anneler Günü ne zaman kutlanıyor?

Farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü, Türkiye’de her sene Mayıs ayının ikinci Pazar gününe denk gelen tarihte kutlanıyor. 2020 ve 2021 senesinde pandemi gölgesi altında kutlanan Anneler Günü’nde birçok vatandaş, annesinin yanında olamıyor. Dünyanın birçok ülkesinde kutlanan bu anlamlı günde annesi vefat etmiş ya da annesi olmadan büyüyen tüm çocuklarımıza da iyi dileklerimizi eksik etmeyelim.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Her sene farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü, ülkemizde Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. 2021 yılında Anneler Günü, 9 Mayıs Pazar kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadın, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

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Bu kutlama ilk kez 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

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