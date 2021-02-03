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2021 AÖF Bahar Dönemi sınavları online/çevrimiçi mi yapılacak? AÖF 2. Dönem sınavları sınav merkezlerinde mi, nasıl yapılacak?

03.02.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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2021 AÖF Bahar Dönemi sınavları online/çevrimiçi mi yapılacak? AÖF 2. Dönem sınavları sınav merkezlerinde mi, nasıl yapılacak?

Koronavirüs önlemleri kapsamında AÖF 2021 Bahar Dönemi sınavları sınav merkezlerinde mi yoksa online/çevrimiçi mi yapılacak araştıran adaylar, konuyla ilgili yetkililerden net cevap bekliyor. Geçtiğimiz yıl Açıköğretim sınavları Bahar Dönemi itibari ile online yapılmaya başlanmıştı. Peki AÖF sınavları online mi yapılacak yoksa sınav merkezlerinde mi yapılacak? İşte 2021 AÖF sınav takvimi...

Açıköğretim (AÖF) 2021 Bahar Dönemi sınavları yüz yüze mi yapılacak online mı olacak sorusu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 15 Şubat'tan sonra kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmek istendiğine dair yaptığı açıklamalardan dolayı gündem oldu. 2021 AÖF sınavları sınav merkezlerinde mmi yapılacak merak eden öğrenciler, koronavirüs salgınından dolayı sınav merkezlerine gitmekten tedirgin oluyor. Okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla birlikte 2021 AÖF sınavlarının da yüz yüze yapılacağı öngörülüyor. Peki 2021 AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖF 2021 Bahar Dönemi sınav takvimi...

2021 AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK YÜZ YÜZE Mİ?

AÖF 2021 Bahar Dönemi sınavlarının önceki sınavlar gibi online yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk'un son günlerde yaptığı yüz yüze eğitim açıklamalarına istinaden AÖF öğrencileri 2021 Bahar Dönemi AÖF sınavlarının nasıl olacağını araştırıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında sınavlar geçtiğimiz yılın Bahar Dönemi'nden bu yana online gerçekleşiyordu. Bakan Selçuk ülkede hızlı bir şekilde aşılanmanın yapıldığına değinerek yüz yüze eğitime kademeli olarak geçileceğini belirtmişti. Bu açıklama eğer 15 Şubat'tan sonra hayata geçirilirse AÖF sınavları da sınav merkezlerinden gerçekleştirilebilir. Bu bilgiye istinaden sınavların yüz yüze yapılması öngörülüyor fakat, AÖF'den konuyla ilgili net bir bilgi gelmiş değil. AÖF 2021 Bahar Dönemi Açıköğretim sınavları online mı yüz yüze mi olacak açıklaması yaparsa haberlerimizde yer vereceğiz. Peki AÖF 2021 Bahar Dönemi final sınavları ne zaman? İşte 2021 AÖF sınav takvimi…

2020 -2021 AÖF SINAV TARİHLERİ

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi şöyle;

Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2020

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 8 Ağustos 2021

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AÖF ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yaparak sınavlarınızı yapabilirsiniz. www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra da sınav ekranına yönlendirme yapılacaktır.Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz. Dilediğiniz dersten başlayarak sınava başlayabilirsiniz. Daha önceki vize sınavında da olduğu gibi 20 soru için 30 dakika süreniz olacak. Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamadığınız takdirde sınavlara giriş yapamazsınız.

AÖF ğrencileri online sınav ekranını açtıktan sonra ekranda sınava başlama butonu ile sınav uyarıları geliyor. Sınava başlama butonuna giriş yaptığınızda karşınıza bir adet soru gelecek… Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir. Sayfanın üst kısmında sınavda size verilen süre yer aldığı için süreyi kontrol ederek her soru üzerinde belirli süre içinde düşünmelisiniz.


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