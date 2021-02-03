2021 AÖF Bahar Dönemi sınavları online/çevrimiçi mi yapılacak? AÖF 2. Dönem sınavları sınav merkezlerinde mi, nasıl yapılacak?

Açıköğretim (AÖF) 2021 Bahar Dönemi sınavları yüz yüze mi yapılacak online mı olacak sorusu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 15 Şubat'tan sonra kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmek istendiğine dair yaptığı açıklamalardan dolayı gündem oldu. 2021 AÖF sınavları sınav merkezlerinde mmi yapılacak merak eden öğrenciler, koronavirüs salgınından dolayı sınav merkezlerine gitmekten tedirgin oluyor. Okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla birlikte 2021 AÖF sınavlarının da yüz yüze yapılacağı öngörülüyor. Peki 2021 AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖF 2021 Bahar Dönemi sınav takvimi...

2021 AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK YÜZ YÜZE Mİ?

AÖF 2021 Bahar Dönemi sınavlarının önceki sınavlar gibi online yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk'un son günlerde yaptığı yüz yüze eğitim açıklamalarına istinaden AÖF öğrencileri 2021 Bahar Dönemi AÖF sınavlarının nasıl olacağını araştırıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında sınavlar geçtiğimiz yılın Bahar Dönemi'nden bu yana online gerçekleşiyordu. Bakan Selçuk ülkede hızlı bir şekilde aşılanmanın yapıldığına değinerek yüz yüze eğitime kademeli olarak geçileceğini belirtmişti. Bu açıklama eğer 15 Şubat'tan sonra hayata geçirilirse AÖF sınavları da sınav merkezlerinden gerçekleştirilebilir. Bu bilgiye istinaden sınavların yüz yüze yapılması öngörülüyor fakat, AÖF'den konuyla ilgili net bir bilgi gelmiş değil. AÖF 2021 Bahar Dönemi Açıköğretim sınavları online mı yüz yüze mi olacak açıklaması yaparsa haberlerimizde yer vereceğiz. Peki AÖF 2021 Bahar Dönemi final sınavları ne zaman? İşte 2021 AÖF sınav takvimi…