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2021 Audi RS3 Sportback kış testlerinde yakalandı!

22.12.2020 09:51 | Son Güncelleme:
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2021 Audi RS3 Sportback kış testlerinde yakalandı!

Kış testleri, otomobil üreticilerinin en çok yaptığı etkinliklerden. Bu testte 2021 Audi RS3 Sportback kamuflajlarıyla kameralara yakalandı. Hem sedan hem hatchback gövde tipiyle test edilen model, sportif yeniliklerini sır gibi saklıyor.

Önceki nesilde iddialı olan Audi RS3, yenilikler ile bu iddiasını sürdürmek istiyor. Kamuflajların ardındaki bazı detaylar ise sizler için inceliyoruz. Ön ve arka yüz, çamurluk ve marşpiye bölgelerinde ufak değişimler yapılmış. Ancak bunlar daha öncede belirttiğimiz gibi bir sır perdesi ile gizli tutuluyor. Trapezoid formlu ızgara da dikkatlerden kaçmıyor. Farlarda ufak bir güncelleme yapılmış. Arka bölümde de stoplar elden geçirilmiş. Ayrıca oval egzoz çıkışları modele fazlasıyla sportiflik katmış.

2021 Audi RS3 Sportback kış testlerinde yakalandı!

2021 AUDI RS3 SPORTBACK HANGİ MOTOR İLE GELECEK?

RS3 Sportback ve RS3 Sedan, 2.5 litrelik beş silindirli TFSI motor ile gelmeye devam edecek. Bu motor 400 bg güç ve 480 Nm tork değeri üretiyor. Ancak yapılan bu yenilik ile motorun 421 bg güç ve 500 Nm tork değerine yükseleceği gelen duyumlar arasında.

2021 Audi RS3 Sportback kış testlerinde yakalandı!

Dört kapılı RS3 modelinin Kuzey Amerika pazarında satılacağını biliyoruz fakat RS3 Sportback burada satışa sunulmayacak. Bu yenilik ile Mercedes-AMG ile Audi Sport rekabetinde durum nasıl değişecek?

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