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2021 Ay tutulması ne zaman? Yüzyılın en uzun Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi, ne kadar sürecek?

18.11.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında gerçekleşecek yüzyılın en uzun Ay tutulması heyecanla bekleniyor. 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulması rekor bir sürede gerçekleşecek. Ay tutulmasının Türkiye'den de izlenip izlenemeyeceği merak ediliyor. Peki Ay tutulması ne zaman? Yüzyılın en uzun Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi, ne kadar sürecek? İşte tutulmayla ilgili merak edilenler...

2021 Ay tutulması ne zaman? Yüzyılın en uzun Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi, ne kadar sürecek?

Yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen Ay tutulmasına az bir süre kaldı. Süre detayı ile şaşırtan tutulma 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulması olacak. Ay tutulmasının Türkiye'den de izlenip izlenemeyeceği ve tarihi araştırılıyor. Peki Ay tutulması ne zaman?

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Yakında gerçekleşecek olan 580 yılın en uzun Ay tutulması için geri sayım başladı. Rekor uzunluktaki tutulma toplamda 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek. Ay tutulması 19 Kasım 2021 tarihinde gözlenecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

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NASA'dan yapılmış olan açıklamaya göre tutulma, 50 ABD eyaleti, Kanada ve Meksikanın yanı sıra Güney Amerika, Polinezya, Avustralya ve Çinin bazı bölgelerinden izlenebilecek. Türkiye'den görülemeyecek bu doğa olayı sırasında ay kırmızımsı bir renk alacak. Ay, tutulma sırasında Dünya'dan en uzak noktasında yer alacak, yörüngesini yavaşlatacak. Ay'ın yüzde 97'si Dünya'nın gölgesinde kalacak.

2021 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Gökyüzü takvimine göre, 2021 yılının son Güneş tutulması ise 4 Aralık 2021 tarihinde tam bir tutulma olarak gerçekleşecek.


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Son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulması ne zaman?Son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulması ne zaman?
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