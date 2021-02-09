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2021 Ford GT 'Studio Collection' karşınızda

09.02.2021 18:41 | Son Güncelleme:
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2021 Ford GT 'Studio Collection' karşınızda

Mevcut Studio Collection paketine sahip ilk 2021 Ford GT, otomobil üreticisi tarafından tanıtıldı.

2021 GT Heritage Edition ile birlikte Ağustos 2020'de tekrar sunulan Studio Collection paketleri, müşterilere araçlarını kişiselleştirmek için seçenekler sunuyor. En önemlisi, Studio Collection, Ford Performance ve Multimatic'in işbirliğiyle birlikte ortaya çıkan bir grafik paketi de sunuluyor.

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TASARIMDA NELER FARK EDİYOR?

Ford tarafından sergilenen örnek, Shadow Siyah ile boyanmış ve Competition Orange vurgularla süslenmiş detaylar dikkatlerden kaçmıyor. Bunlar arasında kaput, tavan otomobilin arkasına doğru uzanan bir yarış şeridi de modelde kullanılmış. Yan hava girişlerinin etrafındaki ek turuncu vurgular yer alıyor. Araba ayrıca siyah jantlar üzerinde yükseliyor ve hemen arkasında yer alan kırmızı kaliperler farklı bir hava katmış.

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SADECE 20 ŞANSLI KİŞİ SAHİP OLACAK!

Ford, 2021 model yılı için GT Studio Collection modelinden sadece 20 adet üretecek. Müşteriler yedi standart renk arasından seçim yapabilir veya bütçelerini genişletmek istiyorlarsa, daha fazlasını içeren genişletilmiş bir renk paleti de seçebilirler.

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İÇERİDE NE VAR?

Kokpitte özel bir grafik paketi ve kırmızı Alcantara spor koltuklar yer alıyor. Kırmızı vites değiştiriciler dahil olmak üzere bir dizi iç güncelleme modelde sunulmuş.

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