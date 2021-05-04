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2021 Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi gün?

04.05.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının son haftası yaklaşırken, Müslüman vatandaşlar Kadir Gecesi’nin de ne zaman olduğunu merak ediyor. Ramazan ayının 26. Gününe denk gelen Kadir Gecesi, miladi takvim kullanmamızdan dolayı her sene değişiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise her sene Dini takvim açıklıyor. Ramazan ayının 26. Gününe denk gelen ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, 2021 yılında hangi güne denk geliyor?

2021 Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi gün?

Müslümanlar için oldukça önemli ibadet günlerinden biri olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının bitiminin de habercisidir. Kadir Gecesi’nden 4 gün sonra Ramazan ayı son bulur ve Ramazan Bayramı başlar. Müslümanların, Kur’an ile olan ilişkisini gözden geçirdiği, kendileri ve çevreleriyle olan bağlarını yeniden düzenledikleri bir gün olarak öne çıkan Kadir Gecesi, 2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre 8 Mayıs tarihinde idrak ediliyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet’in paylaştığı takvimde yer alan bilgilere göre Ramazan ayının 26. günü yani 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi olarak idrak edilecek.

Bu geceden 4 gün sonra da arife idrak edilecek ve arifenin de tamamlanmasıyla birlikte Ramazan ayı sona erecek.

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ

Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan surede şöyle buyurulur:

"Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (A.S.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

kadir gecesi

Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı bu gecede bol bol Kur’an-ı Kerim okumak da, bu yüce kitabın şefaat etmesine sebep olabilir. Bu konuda Peygamber Efendimiz buyururlar ki:

"Kur’an okuyunuz, çünkü O, kıyamet gününde okuyana şefaatçi olarak gelir"

Ayrıca bu gecede okunabilecek bir duayı da Peygamberimiz, eşi Hz. Ayşe (R.A)’ye öğretmiştir. Hz. Ayşe (R.A.), bunu şöyle anlatır:

Peygamberimize dedim ki: "Ey Allah’ın Resulü, Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim? Peygamberimiz: "Allah’ını sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" diye dua et buyurdu.”

kuran

KURAN'I KERİM'DE KADİR SURESİ

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:" Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."


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