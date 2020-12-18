Kia, kamuflajlı bir prototipi ile kameralara yakalandı. Modelin Kia Niro olduğu ilk bakışta anlaşılıyor. 2021 Kia Niro kameralara yakalandı haberinin gelmesi, marka fanatiklerini heyecanlandırdı. Peki yeni Kia Niro hangi yeniliklerle gelecek?

2021 KIA NIRO KAMERALARA YAKALANDI!

Yoğun kamuflajla tüm detayları gizlenen araç, bünyesinde büyük değişimler barındırıyor. En büyük değişimlerden biri, mühendislerin C-sütununu saklama ihtiyacı hissetmemiş olması. Daha sportif bir görünüm ile geleceği her halinden belli olan yeni Niro, ön bölümde beklenen güncellemeleri yaşayacak. Modelin ön yüzünün 2019 yılında tanıtılan Habaniro konseptine büyük oranda benzeyeceği düşünülüyor.

2021 KIA NIRO’NUN ARKA TASARIMI NASIL?

Modelin arkasına doğru geçildiğinde daha fazla detay görmek mümkün. Daha az kamuflaj detayların arasında aracın "bumerang" şeklindeki stopları dikkat çekiyor. Bu kısımda da önemli değişimler yaşanması muhtemel. Ancak diğer üreticiler gibi Kia’da bizleri kamuflaj detaylar ile kandırabilir.

2021 KIA NIRO’NUN KABİNİ NASIL OLACAK?

Niro'nun kabini hakkında tüm detaylar sır gibi saklı. Ancak değişecek detayları tahmin etmemek mümkün değil. İçeride yaşanacak olan detaylardan ilki, daha büyük bir multimedya sisteminin kokpitte yer alması olacak. Ek olarak bolca teknolojik gelişme de kabin içinde olacak. Kia, yeni nesil Niro'nun tanıtımı ile ilgili net bir tarih yok. Tahminen yeni Niro'yu ancak 2021 yılında ortaya çıkacak.



