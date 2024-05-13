Diyarbakır'dan çalışmak için gelmişti! Aydın'da korkunç olay: 35 metreden düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 15.00 sıralarında, Yenipazar Viyadüğünde meydana geldi. Devam eden Aydın-Denizli Otoyol inşaatına hazır kolun taşıyan vinç, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Vincin temas ettiği köprü ayağında çalışan Hüseyin Çakar, dengesini kaybetti. 35 metreden toprak zemine düşen Hüseyin Çakar'ı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çakar’ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

DİYARBAKIR'DAN ÇALIŞMAK İÇİN GELDİ

Olay yeri incelemesinin ardından Çakar'ın cenazesi, Yenipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hüseyin Çakar’ın otoyol inşaatında çalışmak için Diyarbakır’dan geldiği öğrenildi.

Yenipazar ilçe Kaymakamlığına vekalet eden Sultanhisar ilçe Kaymakamı Bahadır Güneş, olay yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





