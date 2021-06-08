2021 kurban vekalet fiyatları ne kadar? İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları!

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile beraber kurbanlık fiyatları da vatandaşın gündeminde yer aldı. Hem küçükbaş hem de büyükbaş kurbanlık için, yeni fiyatlar belli oldu. Kızılay, vekalet için yurt içi fiyatını 50 lira olarak belirledi.

KIZILAY KURBAN VEKALETİ FİYATLARI 2021

'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedeflediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini ise yurt içi bin 50 lira olarak belirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay’a verebilecek" denildi.

KIZILAY’A KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Hayırseverler vekaletlerini bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no’lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr’den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecekler.