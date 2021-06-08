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  4. 2021 kurban vekalet fiyatları ne kadar? İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları!

2021 kurban vekalet fiyatları ne kadar? İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları!

08.06.2021 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla kurban kesmek isteyen vatandaşlar kurban vekaleti ve kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Kızılay, her sene olduğu gibi bu sene de vekaletle kurban kesimi için kolları sıvadı. Vekaletle kurban kesimi için fiyatlarını açıklayan Kızılay, vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

2021 kurban vekalet fiyatları ne kadar? İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları!

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile beraber kurbanlık fiyatları da vatandaşın gündeminde yer aldı. Hem küçükbaş hem de büyükbaş kurbanlık için, yeni fiyatlar belli oldu. Kızılay, vekalet için yurt içi fiyatını 50 lira olarak belirledi.

KIZILAY KURBAN VEKALETİ FİYATLARI 2021

'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedeflediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini ise yurt içi bin 50 lira olarak belirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay’a verebilecek" denildi.

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KIZILAY’A KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Hayırseverler vekaletlerini bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no’lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr’den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecekler.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

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Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayram tatilinin de 9 gün olması bekleniyor.

  • Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
  • Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
  • Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
  • Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma


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