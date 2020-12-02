2021 LGS örnek soruları... LGS ertelendi mi? LGS ve YKS konuları değişti mi? İşte 2021 LGS konuları!

Son dakika haberi... LGS örnek soru kitapçığı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlanmıştı. 2021 LGS örnek soruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her ay düzenli olarak öğrencilere destek olması amacıyla yayımlanmaya devam ediyor. 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan LGS sınavına katkı sağlaması beklenen LGS Aralık örnek soru kitapçığı yayınlandı. Lise eğitimini iyi bir lisede tamamlamak isteyen öğrenciler 2021 LGS örnek soruları çözmeye de3vam ediyor.
LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin aralık ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı. MEB'in yaptığı yazılı açıklamada, LGS kapsamında düzenlenecek merkezî sınava katılacak öğrenciler için hazırlanan bu yılki ilk örnek soru kitapçığının aralık ayı itibarıyla 8'inci sınıf öğrencilerinin kullanımına sunulduğu belirtildi.
MEB'in açıklamasında , aralık ayına ait örnek soru kitapçıklarının 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlandığını belirterek, 2019-2020 öğretim yılında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) dersleri ile ilgili toplam 450 örnek sorunun yayınlandığı açıklandı.
Koronavirüsten dolayı eğitimde yaşanan aksaklıklar sebebiyle öğrenciler LGS YKS konuları değişti mi sorularına cevap arıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Lise Geçiş Sınavı (LGS) gibi merkezi sınavların konularında herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.
Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp, öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca, bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir" denildi.
2021 LGS ne zaman yapılacak sorusu gündem olmaya devam ediyor. Liselere Geçiş Sınavı'na binlerce kişi katılacak ve MEB'in takvimine göre 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak.
MEB ve ÖSYM'nin koronavirüsten dolayı sınav erteleme kararı almasının ardından 2021 LGS ertelendi mi sorusu gündem oldu. MEB'in yaptığı açıklamada, LGS 2021 tarihinin ertelenmediği belirtildi.
Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8'inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,
Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olma,
Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2020–2021 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.
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