2021 LGS örnek soruları... LGS ertelendi mi? LGS ve YKS konuları değişti mi? İşte 2021 LGS konuları!

Son dakika haberi... LGS örnek soru kitapçığı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlanmıştı. 2021 LGS örnek soruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her ay düzenli olarak öğrencilere destek olması amacıyla yayımlanmaya devam ediyor. 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan LGS sınavına katkı sağlaması beklenen LGS Aralık örnek soru kitapçığı yayınlandı. Lise eğitimini iyi bir lisede tamamlamak isteyen öğrenciler 2021 LGS örnek soruları çözmeye de3vam ediyor.

2021 LGS ARALIK ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI!

LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin aralık ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı. MEB'in yaptığı yazılı açıklamada, LGS kapsamında düzenlenecek merkezî sınava katılacak öğrenciler için hazırlanan bu yılki ilk örnek soru kitapçığının aralık ayı itibarıyla 8'inci sınıf öğrencilerinin kullanımına sunulduğu belirtildi.

MEB'in açıklamasında , aralık ayına ait örnek soru kitapçıklarının 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlandığını belirterek, 2019-2020 öğretim yılında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) dersleri ile ilgili toplam 450 örnek sorunun yayınlandığı açıklandı.