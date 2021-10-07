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2021 Nobel Edebiyat Ödülü, Tanzanya doğumlu yazar Abdulrazak Gurnah'a verildi

07.10.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Tanzanya doğumlu yazar Abdulrazak Gurnah'a verildiğini açıkladı. Akademi kararını açıklarken Gurnah'ı, "Kültürler ve kıtalar arasında sömürgeciliğin etkilerine ve mültecilerin kaderine yönelik tavizsiz ve merhametli tavrı" nedeniyle övdü.

2021 Nobel Edebiyat Ödülü, Tanzanya doğumlu yazar Abdulrazak Gurnah'a verildi

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Tanzanya doğumlu yazar Abdulrazak Gurnah'a verildiğini açıkladı.

Akademi kararını açıklarken Gurnah'ı, "Kültürler ve kıtalar arasında sömürgeciliğin etkilerine ve mültecilerin kaderine yönelik tavizsiz ve merhametli tavrı" nedeniyle övdü.

Gurnah, 10 milyon İsveç Kronu para ödülünün de sahibi oldu.

Abdulrazak Gurnah kimdir?

1948 yılında Tanzanya'nın başkenti Zanzibar'da doğan Gurnah, 1968 yılında mülteci olarak geldiği İngiltere'ye yerleşti.

Romanlarını İngilizce kaleme alan yazar, kısa süre önce emekli olana kadar Kent Üniversitesi'nde edebiyat dersleri verdi.

10 roman ve çok sayıda kısa hikaye yazan Gurnah'ın bazı kitapları Müge Günay ve Mehmet Deniz Öcal'ın çevirileriyle Türkçede de yayımlandı.

Yazar daha önce 1994 yılında Booker Ödülü'ne ve 2001 yılında da Los Angeles Times Kitap Ödülü'ne de layık görülmüştü.

Nobel Edebiyat Ödülü, 1901-2021 yıllarında 114 kez verildi.

Toplam 118 kişiye layık görülen ödüllerden dördü, ikişer yazar arasında paylaştırıldı.

2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, Nobel alan ilk Türk yazar olmuştu.

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Cuma, Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi de Pazartesi günü açıklanacak.

Covid salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Stockholm'de ödül töreni düzenlenmeyecek.

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