HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 2021 Nobel Fizik Ödülü, 'küresel ısınma' vurgusuyla Japon, Alman ve İtalyan üç bilim insanına verildi

2021 Nobel Fizik Ödülü, 'küresel ısınma' vurgusuyla Japon, Alman ve İtalyan üç bilim insanına verildi

03.12.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Nobel Fizik Ödülü, bilim insanları Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi'ye verildi. Manabe ve Hasselmann, Dünya'nın iklimini modellemeleri ve küresel ısınmayı tahmin etmeleri nedeniyle ödülün yarısını paylaşırken, Parisi diğer yarısına gazlarda ve sıvılarda rastgele görünen hareketlerin arkasındaki "gizli kuralları" keşfetmesi nedeniyle layık görüldü.

2021 Nobel Fizik Ödülü, 'küresel ısınma' vurgusuyla Japon, Alman ve İtalyan üç bilim insanına verildi

2021 Nobel Fizik Ödülü, bilim insanları Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi'ye verildi.

Manabe ve Hasselmann, Dünya'nın iklimini modellemeleri ve küresel ısınmayı tahmin etmeleri, Parisi de gazlarda ve sıvılarda rastgele görünen hareketlerin arkasındaki "gizli kuralları" keşfetmesi nedeniyle ödüle layık görüldü.

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada "Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann, Dünya'nın iklimi ve insanlığın onu nasıl etkilediği konusundaki bilgimizin temelini attı" denildi.

Açıklamada, Giorgio Parisi'nin çalışması için ise "Karmaşık sistemler rastgelelik ve düzensizlikle tanımlanır ve anlaşılmaları zordur" ifadesi yer aldı.

90 yaşındaki Japon Manabe, ABD'deki Princeton Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Alman Hasselmann, Almanya'nın Hamburg kentindeki Max Planck Meteoroloji Enstitüsü'nde görev yapıyor.

İtalyan Parisi ise Roma Sapienza Üniversitesi'nde görevli.

Nobel

Son iki yıldır, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi astronomi alanındaki bulguları ödüle layık görüyordu ve bu nedenle bu yıl ödül verilen alanın değişeceği tahminleri yapılıyordu.

Nobel Fizik Komitesi Başkanı Thors Hans Hansson, "Bu yıl ödüllendirilen keşifler, iklim hakkındaki bilgilerimizin sıkı bir gözlem analizine dayanan sağlam bir bilimsel temele dayandığını gösteriyor" dedi.

2019'da Nobel Fizik Ödülü, Büyük Patlama'dan sonra evrenin evrimini açıklayan James Peebles ile bir güneş sistemi dışındaki gezegenin keşfi nedeniyle Michel Mayor ve Didier Queloz'a verilmişti

2020'de ise kara delikleri araştıran Roger Penrose, Reinhard Genzel ve Andrea Ghez ödülü paylaşmıştı.

Covid nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Stockholm'de ödül töreni düzenlenmeyecek.

Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Çarşamba, Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Perşembe, Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Cuma, Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri de Pazartesi günü açıklanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Günlerimin yarısı havada geçiyor""Günlerimin yarısı havada geçiyor"
PARTNERMurat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!Murat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!
5 bin yıllık şifa kaynağı! Bir gece bekletip içerseniz...5 bin yıllık şifa kaynağı! Bir gece bekletip içerseniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

Merkez Bankasına yalvarmıştı! Şimdi de 'satmayın' diye seslendi

Merkez Bankasına yalvarmıştı! Şimdi de 'satmayın' diye seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

3,5 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu

3,5 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine İYİ Parti'den açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine İYİ Parti'den açıklama

Kahreden olay! 86 yaşındaki adam oğlu ve torunu tarafından darbedildi

Kahreden olay! 86 yaşındaki adam oğlu ve torunu tarafından darbedildi

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.