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2021 Toyota Highlander Avrupa'ya ilk kez geldi

25.01.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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2021 Toyota Highlander Avrupa'ya ilk kez geldi

Toyota, yedi koltuklu SUV modelini ilk kez sunan yeni Highlander'ı Batı Avrupa'ya tanıtıyor.

Şirketin model yelpazesinde RAV4'ün üzerinde yer alacak olan yeni 2021 Highlander, yalnızca şirketin 2.5 litrelik benzinli ve elektrikli motorlarıyla birlikte sunacak. Metal Hidrit pil takımı ikinci koltuk sırasının altına monte edilmiş durumda gelecek.

2021-Toyota-Highlander

MOTOR GÜCÜ NE KADAR?

2021 Highlander'ın hibrit güç aktarım mekanizmasının kombine çıkışı 244 Bg olarak belirlenmiş. 0-100 hızlanmasını model 8.3 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 180 km/s. Elektrikli modda otomobil, 125 km/s hıza kadar çıkabiliyor.

2021-Toyota-Highlander

SÜRÜŞ MODLARI VAR!

2021 Highlander; Eco, Normal, Spor ve Trail modları ile müşterilere sunuluyor. Araç aynı zamanda değiştirilebilir EV modunda çalışırken bile araç, bu dört moduda seçtirme imkanı sunuyor. Toyota ayrıca CVT şanzımanı güncelledi ve yeni dişli oranı maksimum yakıt verimliliği için optimize edildi.

2021-Toyota-Highlander

OLDUKÇA SESSİZ

Sessizlikten bahsetmişken, 2021 Highlander akustik bir ön cam ve ön camın yanı sıra tavan, gösterge paneli ve zeminde yer alan yalıtım malzemeleriyle geliyor. Buna ek olarak bagaj bölümü ve tekerlek kemerlerinin içleri de ses yalıtım malzemesi ile kaplanmış.

2021-Toyota-Highlander

HANGİ DONANIMLAR VAR?

2021 Highlander tüm donanım seviyelerinde Akıllı Giriş, LED farlar, üç bölgeli klima, koltuk ısıtması ve kablosuz telefon şarj opsiyonunu sunuyor. Toyota'nın üç sıralı SUV modeli, giriş seviyesinden itibaren 7 inçlik bir dijital ekrana, sekiz inçlik bir bilgi-eğlence sistemine ve Toyota Safety Sense sürücü destek sistemleri paketine de sahip. Daha üst paketlerde 20 inç alaşımlı jantlar, elektrikli bagaj kapağı ve sunroof opsiyonu sunuluyor.

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