2021 Toyota Highlander Avrupa'ya ilk kez geldi

Şirketin model yelpazesinde RAV4'ün üzerinde yer alacak olan yeni 2021 Highlander, yalnızca şirketin 2.5 litrelik benzinli ve elektrikli motorlarıyla birlikte sunacak. Metal Hidrit pil takımı ikinci koltuk sırasının altına monte edilmiş durumda gelecek.

MOTOR GÜCÜ NE KADAR?

2021 Highlander'ın hibrit güç aktarım mekanizmasının kombine çıkışı 244 Bg olarak belirlenmiş. 0-100 hızlanmasını model 8.3 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 180 km/s. Elektrikli modda otomobil, 125 km/s hıza kadar çıkabiliyor.

SÜRÜŞ MODLARI VAR!

2021 Highlander; Eco, Normal, Spor ve Trail modları ile müşterilere sunuluyor. Araç aynı zamanda değiştirilebilir EV modunda çalışırken bile araç, bu dört moduda seçtirme imkanı sunuyor. Toyota ayrıca CVT şanzımanı güncelledi ve yeni dişli oranı maksimum yakıt verimliliği için optimize edildi.

OLDUKÇA SESSİZ

Sessizlikten bahsetmişken, 2021 Highlander akustik bir ön cam ve ön camın yanı sıra tavan, gösterge paneli ve zeminde yer alan yalıtım malzemeleriyle geliyor. Buna ek olarak bagaj bölümü ve tekerlek kemerlerinin içleri de ses yalıtım malzemesi ile kaplanmış.