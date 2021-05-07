2021-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte 2021 TUS tercih sonuçları...

TUS sınavına giren binlerce aday 2021 senesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarını merak ediyor. TUS tercihleri sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu en çok araştırılan konulardan biri. ÖSYM 2021 TUS 1. dönem tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki TUS sonuçları nasıl öğrenilir?

2021 TUS 1. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2021 TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI...

ÖSYM bu sene düzenlenen TUS sınavı sonrası yapılan TUS 1. dönem tercih sonuçlarının açıklandığını resmi sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden ilan etti. ÖSYM'nin sitesinde yer alan açıklama ise şöyle:

"28 Nisan - 04 Mayıs 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

TUS'a katılan adaylar, daha önce tercihlerini bireysel olarak 28 Nisan 2021 tarihinde saat 13.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapmışlardı. Yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda bulunan ilke ve kurallar uygulandı. 2021-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve gerekli tablolar detaylı şekilde ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanmıştı.

