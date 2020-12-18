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  4. 2021 Yılın Uluslararası Van modeli yeni Opel Vivaro-e seçildi

2021 Yılın Uluslararası Van modeli yeni Opel Vivaro-e seçildi

18.12.2020 12:32 | Son Güncelleme:
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2021 Yılın Uluslararası Van modeli yeni Opel Vivaro-e seçildi

Yeni Opel Vivaro-e, uzman juri üyeleri tarafından IVOTY (International Van of the Year) ödülüne layık görüldü. 2021 Yılın Uluslararası Van modeli yeni Opel Vivaro-e seçildi.

Opel, 2019 yılında da Combo modeli ile IVOTY ödülüne layık görülmüştü. Böylelikle Alman Devi Opel, art arda, iki yılda iki IVOTY ödülünün sahibi oldu. Opel, hafif ticari araçta elektrikliye geçişiyle, Vivaro-e’nin ardından önümüzdeki sene elektrikli Combo ve Movano modellerini satışa sunmayı planlıyor. Yeni Opel Vivaro-e, 2021 Yılın Uluslararası Vanı (IVOTY) seçildi. Alman otomobil üreticisinin tamamen elektrikli vanı, bağımsız hafif ticari araç dergilerinin 24 gazetecisi ve yayıncısından oluşan uzman jüri üyeleri tarafından IVOTY ödülüne layık görüldü.

2021 Yılın Uluslararası Van modeli yeni Opel Vivaro-e seçildi

330 KİLOMETRELİK MENZİL!

Üç farklı gövde uzunluğu ve birçok gövde tipiyle üretilen batarya elektrikli Vivaro-e, profesyonellere, ödün vermeden sıfır emisyonlu ulaşımın olanaklarından yararlanma imkanı sunuyor. Vivaro-e müşterileri kullanım gereksinimlerine bağlı olarak iki farklı lityum-iyon bataryadan birini seçebiliyor. 75 kWh kapasiteli batarya WLTP döngüsüne göre 330 kilometre elektrikli menzile imkan tanırken, 50 kWh kapasiteli batarya 230 km elektrikli menzil sunuyor.

2021 Yılın Uluslararası Van modeli yeni Opel Vivaro-e seçildi

KAPSAMLI SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Groupe PSA’nın EMP2 platformundan yararlanan Vivaro-e, IVOTY jürisi tarafından da taktir edildiği üzere, son derece kapsamlı sürüş destek sistemlerine sahip olan bir van. Vivaro-e, yükseltilmiş gösterge ekranı dışında şeritte kalma yardımcısı, kapsamı genişletilmiş trafik işareti tanımlama sistemi, yorgunluk uyarı sistemi, önden çarpışma uyarı sistemi ve otomatik acil durum fren sistemi gibi özelliklere sahip. Daha önceki yıllarda Opel; 1999 yılında Astra Van, 2002 yılında ilk nesil Vivaro ve 2019 yılında Combo modeli ile Yılın Uluslararası Vanı ödülünü, üç kez daha kazanmıştı.


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