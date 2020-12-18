2021 Yılın Uluslararası Van modeli yeni Opel Vivaro-e seçildi

Opel, 2019 yılında da Combo modeli ile IVOTY ödülüne layık görülmüştü. Böylelikle Alman Devi Opel, art arda, iki yılda iki IVOTY ödülünün sahibi oldu. Opel, hafif ticari araçta elektrikliye geçişiyle, Vivaro-e’nin ardından önümüzdeki sene elektrikli Combo ve Movano modellerini satışa sunmayı planlıyor. Yeni Opel Vivaro-e, 2021 Yılın Uluslararası Vanı (IVOTY) seçildi. Alman otomobil üreticisinin tamamen elektrikli vanı, bağımsız hafif ticari araç dergilerinin 24 gazetecisi ve yayıncısından oluşan uzman jüri üyeleri tarafından IVOTY ödülüne layık görüldü.

330 KİLOMETRELİK MENZİL!

Üç farklı gövde uzunluğu ve birçok gövde tipiyle üretilen batarya elektrikli Vivaro-e, profesyonellere, ödün vermeden sıfır emisyonlu ulaşımın olanaklarından yararlanma imkanı sunuyor. Vivaro-e müşterileri kullanım gereksinimlerine bağlı olarak iki farklı lityum-iyon bataryadan birini seçebiliyor. 75 kWh kapasiteli batarya WLTP döngüsüne göre 330 kilometre elektrikli menzile imkan tanırken, 50 kWh kapasiteli batarya 230 km elektrikli menzil sunuyor.