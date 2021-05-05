2021 Yılın Uluslararası Vanı ödülü Opel Vivaro-e’nin oldu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Avrupalı uzman gazetecilerin seçimiyle belirlenen ödülde Vivaro-e; sıfır emisyonlu elektrikli motoru, beklentileri karşılayan yükleme kapasitesi, 300 km’yi geçen menzile sahip bataryası ve sahip olduğu üstün elektronik donanımlarıyla ödüle layık görüldü.

Opel’in Rüsselsheim Genel Merkezi’nde yüksek hijyen tedbirleri alınarak düzenlenen törende, LOGISTRA dergisinden IVOTY Jürisi Johannes Reichel, ödülü Opel CEO’su Michael Lohscheller’e teslim etti. Konuyu değerlendiren Lohscheller, “Vivaro-e sıfır emisyonla, içten yanmalı versiyonlarla aynı kargo kapasitesini kullanıma sunuyor. Saygın “Yılın Uluslararası Vanı” ödülü, bir anlamda bunun teyidi niteliğini taşıyor. Bu ödülü aldığımız için çok mutluyuz ve jüriye oyları için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

FARKLI GÜÇ VE TAŞIMA SEÇENEKLERİ VAR

Ticari araçlarda Opel uzmanlığının Alman teknolojisiyle harmanlanmış en güncel örneklerinden olan Vivaro-e, kullanıcı ihtiyaçlarına göre farklı güç ve taşıma çözümleri sunuyor. WLTP normuna göre Opel Vivaro-e’nin 75 kWsa gücündeki batarya seçeneği 330 km’ye kadar menzil sunuyor. Günlük daha az yoğun kullanım için sunulan 50 kWsa gücündeki batarya ise 230 km menzil ile ihtiyaçları karşılıyor. Vivaro-e batarya boyutundan bağımsız olarak profesyonellere geniş kapasitede özgür bir ulaşım ve taşıma olanağı sunuyor. Vivaro-e bu kapsamda, 4,6 metre (Kısa), 4,95 m (Orta) ve 5,30 m (Uzun) olmak üzere üç farklı gövde uzunluğu; panelvan, camlı ve açık kasa olmak üzere farklı gövde tipleriyle üretiliyor. Vivaro-e, versiyona bağlı olarak 6,6 m3 kargo alanı ve 1.200 kg taşıma kapasitesini kullanıcılara sunuyor.

Batarya teknolojilerinin yanında maksimum güvenlik sağlayan elektronik donanımları da sunan Opel Vivaro-e; yükseltilmiş gösterge ekranı, şerit takip sistemi, yorgunluk uyarı sistemi, ön çarpışma uyarı sistemi, acil fren yardımcısı ve 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası olmak üzere birçok yardımcı sistem ve gelişmiş teknolojiyle donatılıyor.