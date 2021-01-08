2021 yılının trend estetikleri ile değişimi hissedeceksiniz

2021 yılı herkesin heyecanla beklediği ve 2020’de tüm dünyaya zorlu bir deneyim yaşatan

pandeminin etkilerinin bitmesini dilediği bir yıl. Yeni yılda yeni başlangıçlar yapmak, ertelenen

planları hayata geçirmek ve en önemlisi de kendimizle barışmak bu yıl için hazırlanan yapılacaklar

listelerinin başında geliyor. Estetik operasyonlar kişilerin kendileri ile barışmaları için oldukça

önemli bir adım olması sebebiyle 2021’de de ön plana çıkmaya devam edecek. Yeni yılda değişen

estetik trendleri ve uygulamaları ile yeni bir görünüme kavuşmak ve yeni bir sayfa açmak çok

kolay olacak. YÜZ HATLARINA KÜÇÜK DOKUNUŞLAR Jawline dolgusu çene hattına topikal anestezi ile uygulanan oldukça konforlu bir işlem ve son

dönemlerde oldukça fazla rağbet görüyor. Yaklaşık olarak 10 dakika içerisinde uygulanan ve

etkisini anında göstermeye başlayan bu dolgu ile birlikte gerek olması halinde Diamond Lift

uygulamasını kombine olarak yapmak ve çene hattına bambaşka bir görünüş kazandırmak

mümkün. Yüz hatlarında keskin bir görünüm oluşturmak ve V formunu etkili bir şekilde ön plana

çıkarmak için Jawline ve Diamond Lift uygulamaları en başarılı yöntemler.

BU YIL DA TREND OLMAYA DEVAM EDECEK: HAYALET DOLGU Işıltınızı yansıtacak etkisi ile dikkat çeken hayalet dolgu uygulamasıyla etrafınızdaki kişiler ne

yaptırdığınızı anlamıyor. Aynı zamanda cildin yenilenmesine de yardımcı oluyor. Dolgu

uygulamaları baby botoks ile birlikte yapıldığı zaman çok daha etkili sonuçlar verebiliyor.

Botoks bir dolgu etkisi yaratmadığı için hayalet dolgu ile desteklenerek zamana bağlı meydana

gelen sarkmaların önüne geçer ve çok daha genç bir görünüme sahip olmanızda yardımcı olur.

Hayalet dolgu uygulaması ile yüzdeki kırışıklıklar ve mimik çizgileri azalır ama kişinin yüz ifadesi

değişmez. Aynı zamanda hyalunorik asitten dolayı cilt daha nemli ve daha parlak hale gelir.

Hayalet dolgunun en büyük avantajlarından bir tanesi de çok hızlı bir şekilde uygulanabilmesidir.

Yaklaşık olarak 5 dakikada uygulama tamamlanır.

Botoks ile yüzde meydana gelen kırışıklıklar ve mimik çizgileri ortadan kalkar. Ancak sarkmalarda

büyük bir değişiklik meydana gelmez. Bu nedenle dolgular sarkmalara yönelik olarak uygulanır.

Hayalet dolgu aynı zamanda içeriği sayesinde gizli bir botoks etkisi yaparak kırışıklıklarda ve

mimik çizgilerinde de toparlanma etkisi yaratır. Yılda bir kez baby botoks ve hayalet dolgu

uygulamasını yaptırıp yüz ifadenizi değiştirmeden yaşlanma belirtilerini durdurabilirsiniz.