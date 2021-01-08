2021 yılının trend estetikleri ile değişimi hissedeceksiniz

2021 yılı herkesin heyecanla beklediği ve 2020’de tüm dünyaya zorlu bir deneyim yaşatan
pandeminin etkilerinin bitmesini dilediği bir yıl. Yeni yılda yeni başlangıçlar yapmak, ertelenen
planları hayata geçirmek ve en önemlisi de kendimizle barışmak bu yıl için hazırlanan yapılacaklar
listelerinin başında geliyor. Estetik operasyonlar kişilerin kendileri ile barışmaları için oldukça
önemli bir adım olması sebebiyle 2021’de de ön plana çıkmaya devam edecek. Yeni yılda değişen
estetik trendleri ve uygulamaları ile yeni bir görünüme kavuşmak ve yeni bir sayfa açmak çok
kolay olacak.
Jawline dolgusu çene hattına topikal anestezi ile uygulanan oldukça konforlu bir işlem ve son
dönemlerde oldukça fazla rağbet görüyor. Yaklaşık olarak 10 dakika içerisinde uygulanan ve
etkisini anında göstermeye başlayan bu dolgu ile birlikte gerek olması halinde Diamond Lift
uygulamasını kombine olarak yapmak ve çene hattına bambaşka bir görünüş kazandırmak
mümkün. Yüz hatlarında keskin bir görünüm oluşturmak ve V formunu etkili bir şekilde ön plana
çıkarmak için Jawline ve Diamond Lift uygulamaları en başarılı yöntemler.
Işıltınızı yansıtacak etkisi ile dikkat çeken hayalet dolgu uygulamasıyla etrafınızdaki kişiler ne
yaptırdığınızı anlamıyor. Aynı zamanda cildin yenilenmesine de yardımcı oluyor. Dolgu
uygulamaları baby botoks ile birlikte yapıldığı zaman çok daha etkili sonuçlar verebiliyor.
Botoks bir dolgu etkisi yaratmadığı için hayalet dolgu ile desteklenerek zamana bağlı meydana
gelen sarkmaların önüne geçer ve çok daha genç bir görünüme sahip olmanızda yardımcı olur.
Hayalet dolgu uygulaması ile yüzdeki kırışıklıklar ve mimik çizgileri azalır ama kişinin yüz ifadesi
değişmez. Aynı zamanda hyalunorik asitten dolayı cilt daha nemli ve daha parlak hale gelir.
Hayalet dolgunun en büyük avantajlarından bir tanesi de çok hızlı bir şekilde uygulanabilmesidir.
Yaklaşık olarak 5 dakikada uygulama tamamlanır.
Botoks ile yüzde meydana gelen kırışıklıklar ve mimik çizgileri ortadan kalkar. Ancak sarkmalarda
büyük bir değişiklik meydana gelmez. Bu nedenle dolgular sarkmalara yönelik olarak uygulanır.
Hayalet dolgu aynı zamanda içeriği sayesinde gizli bir botoks etkisi yaparak kırışıklıklarda ve
mimik çizgilerinde de toparlanma etkisi yaratır. Yılda bir kez baby botoks ve hayalet dolgu
uygulamasını yaptırıp yüz ifadenizi değiştirmeden yaşlanma belirtilerini durdurabilirsiniz.
Göz bölgesi yüzde yaşlanmanın en belirgin ortaya çıktığı alanlardan birisidir. Bu bölgeye yapılacak
dokunuşlar ile hem bakışların canlılığının ve enerjisinin artması hem de kişinin çok daha genç
gözükmesi sağlanabilir. Göz altı torbalarına, göz kapağına ve kaşlara yapılan ufak dokunuşlar
2021 yılının trend estetikleri arasında yer almaya aday. Göz altı torbalarının küçülmesi için
yapılan mezoterapi uygulamaları kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen seanslar ile kısa
sürede sonuç alınmasını sağlıyor.
Blefaroplasti olarak da adlandırılan göz kapağı estetiği de göz kapaklarında meydana gelen
sarkmaların ortadan kaldırılmasını sağlayan cerrahi bir uygulamadır. Sadece alt veya üst göz
kapağı için tercih edilebilecek bu operasyon her iki bölgeyi kapsayacak şekilde de planlanabilir.
Göz kapağı estetiği planlanırken aynı zamanda kaş bölgesi de incelenir. Kaşlara müdahale
yapılması öneriliyorsa iki operasyon kombine edilebilir. Brow lift adıyla da bilinen kaş kaldırma
operasyonu kaşın yukarı kaldırılmasını ve kaşların çatılmasına bağlı meydana gelen izlerin
iyileştirilmesini kapsar. Bakışları doğrudan etkileyen bu operasyonlar hem 2021 yılının trend
estetikleri arasında yer alıyor hem de kişinin bakışlarının kısa sürede canlanmasına ve enerjisine
kavuşmasına olanak sağladığı için sıkça tercih ediliyor.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Bora Özel
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