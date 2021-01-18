2022 Audi A8 L kamuflajlı yakalandı

Ön yüzde tampon grubu detaylı değişim yaşayacak. Ön ızgarada da ufak bir değişim bekleniyor. Farlar konusunda da modelde bir gelişim bekleniyor. Yan bölümde bariz uzun olan arka kapıyı görebiliyoruz.

Arka bölümde stoplarda ufak bir değişim göze çarpıyor. Tampon grubu elden geçen model, daha dinamik görünecek. Model . Maybach S-Serisi gibi markanın prestijli otomobillerine verdiği ön uzantı olan Horch modelde versiyon olarak sunulacak. A8 L Horch'un benzersiz bir tekerlek setine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Ancak test edilen modelde kış lastikleri sebebiyle daha küçük jantların yer aldığı biliniyor. Ayrıca bu jantların göbeklerinde Horch logoları da yer alacak.



