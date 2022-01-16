2022 AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF online mı yapılacak?

AUZEF takvimiyle beraber yıl içerisinde gerçekleşecek sınavların tarihi yayınlandı. Sene içerisinde AUZEF bünyesinde yapılacak sınavlardan biri de bütünleme (telafi) sınavı oldu. Peki 2022 AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

2022 AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Yayınlanan AUZEF takvimine göre AUZEF yarıyıl sonu (telafi) sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Ayrıca AUZEF bütünleme sınavlarının online şekilde yapılacağı yönünde çıkan iddialar ise şu ifadelerle yalanladı: "Bazı basın yayın organlarında fakültemize ait telafi sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı telafi sınavları daha önce duyurulduğu üzere 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde gözetimli olarak yüz yüze yapılacaktır. Fakültemiz ile ilgili duyurular için lütfen web sayfamız dışındaki kaynaklara itibar etmeyiniz."

AUZEF sınav giriş belgesi sınav tarihine kısa bir süre kala auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden alınabilecek. Sınav giriş belgelerinin hafta ortasına dek paylaşılması beklenmekte.

AUZEF bahar dönemi ara sınavları ise 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşecek.



