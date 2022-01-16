HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2022 AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF online mı yapılacak?

2022 AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF online mı yapılacak?

16.01.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 AUZEF bütünleme sınavına az bir zaman kalmışken öğrenciler sınav giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerini araştırmaya koyuldu. AUZEF tarafından yayınlanan takvimle beraber yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihi paylaşıldı. Peki 2022 AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF online mı yapılacak? İşte ayrıntılar...

2022 AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF online mı yapılacak?

AUZEF takvimiyle beraber yıl içerisinde gerçekleşecek sınavların tarihi yayınlandı. Sene içerisinde AUZEF bünyesinde yapılacak sınavlardan biri de bütünleme (telafi) sınavı oldu. Peki 2022 AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

2022 AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Yayınlanan AUZEF takvimine göre AUZEF yarıyıl sonu (telafi) sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Ayrıca AUZEF bütünleme sınavlarının online şekilde yapılacağı yönünde çıkan iddialar ise şu ifadelerle yalanladı: "Bazı basın yayın organlarında fakültemize ait telafi sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı telafi sınavları daha önce duyurulduğu üzere 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde gözetimli olarak yüz yüze yapılacaktır. Fakültemiz ile ilgili duyurular için lütfen web sayfamız dışındaki kaynaklara itibar etmeyiniz."

AUZEF sınav giriş belgesi sınav tarihine kısa bir süre kala auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden alınabilecek. Sınav giriş belgelerinin hafta ortasına dek paylaşılması beklenmekte.

AUZEF bahar dönemi ara sınavları ise 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
sınav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

Yeni muhtarlık düzenlemesi geliyor!

Yeni muhtarlık düzenlemesi geliyor!

Gözler bu haftaki Kabine Toplantısında! Kritik konular...

Gözler bu haftaki Kabine Toplantısında! Kritik konular...

Galatasaray'da ilk ayrılık! Yıldız futbolcunun kaderi Torrent'le de değişmedi

Galatasaray'da ilk ayrılık! Yıldız futbolcunun kaderi Torrent'le de değişmedi

Yeni PCR testi genelgesi!

Yeni PCR testi genelgesi!

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Enes Kara'nın annesi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler

Enes Kara'nın annesi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.