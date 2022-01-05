2022 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri için araştırmalar sürüyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar heyecanla açıklamaları takip ederken, geçtiğimiz yıl seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere açıklanmıştı. Peki 2022 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?

2022 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2022 yılı için bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında askerlik yerleri ile ilgili açıklama yapılmıştı. Sonuçlar ise e-devlet üzerinden ‘Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama’ bölümünden duyurulmuştu. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlüler ile paylaşıldı.

2022 bedelli askerlik yerleri açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ DETAYLARI

Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayıları Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilmektedir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilmektedir.

İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması durumunda yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın Ocak ayı içinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması durumunda ise kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.

