HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2022 bekçi alımı başvuru tarihleri! Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuruları başladı mı? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

2022 bekçi alımı başvuru tarihleri! Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuruları başladı mı? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

17.03.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi alımı son günlerde en çok araştırılan konulardan biri. Bekçi olmak isteyenler, bekçi alımının ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Bu yüzden 3 bin bekçi alımı için nefesler tutuldu. Bekçi olmayı düşünenler kadar düşünmeyenler de bekçi alımı başvuru şartlarını araştırabilir. Bekçilik popüler olan meslek kategorisine geçtiğimiz yıllarda girdi. Peki bekçi alımı başvuru şartlarının neler olduğunu ve bekçi alımı başvuru şartları!

2022 bekçi alımı başvuru tarihleri! Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuruları başladı mı? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Bekçi alımı ve bekçi alımı başvuru şartları araştırılmaya devam ediyor. Çarşı ve mahallelerde görevlendirilmek üzere yapılan bekçi alımı başvuruları gündemde yer alıyor. 4 Mart Cuma tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile 3 bin bekçi alımı için geri sayım son hızla sürmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen binlerce kişi için Bekçi alımının tarihini ve şartlarını öğrenmek istiyor. İşte bekçi alımına dair merak edilenler!

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımının ne zaman yapılacağı merak edilen konuların başında geliyor. 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına 3 bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı açıklandı. Bekçi olmak isteyenler için aynı anda 81 ilde bekçi alımı sınavı düzenlenecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek. Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat olan diğer aşamalara geçemeden elenecek.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  • En az 167 cm boyunda olmak,

  • Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

  • Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

  • Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

  • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

  • Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

  • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

  • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE ZAMAN YAPILACAK?

4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı. EGM bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmazken başvuru tarihleri de henüz netleşmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berat Kandili mesajları 2022! Dualı, ayetli, hadisli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları ve Kandiliniz mübarek olsun sözleri!Berat Kandili mesajları 2022! Dualı, ayetli, hadisli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları ve Kandiliniz mübarek olsun sözleri!
Yardım için gittiler! Evdeki manzara karşısında şoke oldularYardım için gittiler! Evdeki manzara karşısında şoke oldular
Kanser sanılmıştı, yıllardır böyle yaşamış! 'Bir daha yemem'Kanser sanılmıştı, yıllardır böyle yaşamış! 'Bir daha yemem'
Anahtar Kelimeler:
bekçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Benzin ve motorinde yeniden indirim

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Putin ateş püskürdü! 'Bunlar annelerini satmaya hazır'

Putin ateş püskürdü! 'Bunlar annelerini satmaya hazır'

Yoğun bakımdaki şakalaşma faciayla bitmişti! 5 hastayı daha...

Yoğun bakımdaki şakalaşma faciayla bitmişti! 5 hastayı daha...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.