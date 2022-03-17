2022 bekçi alımı başvuru tarihleri! Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuruları başladı mı? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Bekçi alımı ve bekçi alımı başvuru şartları araştırılmaya devam ediyor. Çarşı ve mahallelerde görevlendirilmek üzere yapılan bekçi alımı başvuruları gündemde yer alıyor. 4 Mart Cuma tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile 3 bin bekçi alımı için geri sayım son hızla sürmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen binlerce kişi için Bekçi alımının tarihini ve şartlarını öğrenmek istiyor. İşte bekçi alımına dair merak edilenler!

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımının ne zaman yapılacağı merak edilen konuların başında geliyor. 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına 3 bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı açıklandı. Bekçi olmak isteyenler için aynı anda 81 ilde bekçi alımı sınavı düzenlenecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek. Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat olan diğer aşamalara geçemeden elenecek.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE ZAMAN YAPILACAK?

4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı. EGM bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmazken başvuru tarihleri de henüz netleşmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

