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2022 Bilsem sınavı ne zaman? Ön değerlendirme tarihi ne? BİLSEM 2022 genel zihinsel yetenek ile resim ve müzik yetenek alanı sınavı online mı yapılacak?

11.02.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Bilsem sınavı ile ilgili detaylara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer verildi. Bilim ve Sanat Merkezleri olarak da bilinen sınavlar için merakla beklenen açıklamanın ardından 2022 Bilsem sınavı ne zaman? Ön değerlendirme tarihi ne? BİLSEM 2022 genel zihinsel yetenek ile resim ve müzik yetenek alanı sınavı online mı yapılacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 2022 Bilsem sınavı ile ilgili detaylar haberimizde...

2022 Bilsem sınavı ne zaman? Ön değerlendirme tarihi ne? BİLSEM 2022 genel zihinsel yetenek ile resim ve müzik yetenek alanı sınavı online mı yapılacak?

2022 Bilsem sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takviminin ardından belli oldu. Bilim ve Sanat Merkezleri olarak da bilinen sınavlara ilişkin duyuru yapıldı. Bakanlığın açıklaması sonrası 2022 Bilsem sınavı ne zaman? Ön değerlendirme tarihi ne? BİLSEM 2022 genel zihinsel yetenek ile resim ve müzik yetenek alanı sınavı online mı yapılacak? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. 2022 Bilsem sınav tarihleri ve ayrıntılarını sizler için derledik.

2022 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

2022 Bilsem ön değerlendirme sınavı 19 Şubat- 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM takvimini internet sitesinde yayımladı. Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda gerçekleştirilecek.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME TARİHLERİ NE?

13 Mayıs 2022 tarihinde de bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ilan edilecek. 13 Haziran 2022 - 12 Ağustos tarihleri arasında ise Bireysel değerlendirmeler yapılacak.

Öğrenciler yetenek alanlarına göre 19 Şubat - 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeye alınacak. Sonuçlar 13 Mayıs 2022'de açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Uygulamaya girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonlarınca MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilecektir.

Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM'larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması durumunda ise farklı RAM'larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilecektir.

Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.

Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 (beş) oturum şeklinde yapılacaktır.

Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecektir. f)Ön değerlendirme uygulamalarında Bakanlıkça belirlenen ölçme araçları kullanılacaktır. Uygulamalara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Ön değerlendirme uygulamasına girecek öğrencilerin "Uygulama Giriş Belgeleri" 02 Şubat 2022 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi /İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü'nde yayımlanacak olup fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

BİLSEM SINAV TAKVİMİ

10-21 Ocak 2022: Gözlem formlarının doldurulması

02 Şubat 2022: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

19 Şubat 2022 - 08 Mayıs 2022: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeyealınması

13 Mayıs 2022: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

16-23 Mayıs 2022: İtiraz başvurularının alınması

24-30 Mayıs 2022: İtirazların değerlendirilmesi

16-30 Mayıs 2022: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

03 Haziran 2022: Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022: Bireysel değerlendirmelerin yapılması

19 Ağustos 2022: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

22-26 Ağustos 2022: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

29 Ağustos 2022 - 05 Eylül 2022: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

29 Ağustos 2022 - 09 Eylül 2022: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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sınav BİLSEM Milli Eğitim Bakanı
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